Puigdemont ultima una declaració d'independència amb un període de mediació

Es pot ser tan inocent? Realment hi ha algú que cregui que Espanya aceptarà negociar la independencia?



Hi ha que viuen en un mon de fantasia. Esperem que el President sigui més realista que aquests inocents i que ja hagi previst que Espanya mai seurà a una taula de negociació ni que sigui convocada per la ONU ni per qui sigui.



Espanya no negociarà la separació mai, només negociarà DESPRES de la separació.