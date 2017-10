Abertis i Colonial també traslladen la seu a Madrid

Salvador Alemany, en una imatge d'arxiu

Oriol Junqueras, junt al president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera. Foto: Aleix Ramírez

Com s'esperava, la companyia Abertis ha decidit aquesta tarda traslladar la seva seu a Madrid, al passeig de la Castellana, 39. La companyia Abertis, presidida per Salvador Alemany, es va crear el 2003 com a resultat de la fusió d'Acesa, Iberpistas i Àurea (concessionàries d'autopistes).El trasllat d'Abertis coincideix amb l'aprovació, per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de l'opa d'Atlantia sobre el grup presidit per Alemany, que està valorada en 16.200 milions d'euros.Immobiliària Colonial també trasllada el domicili social de Barcelona a Madrid. El consell d'administració de la companyia que presideix Juan José Brugera ha acordat per unanimitat que la nova seu social serà a les oficines que té al número 52 del passeig de la Castellana, a prop, per tant, d'Abertis. Fins ara, estava a la Diagonal de la capital catalana.L'empresa, que cotitza a l'Ibex 35 des que al juny va substituir el Banc Popular, segueix els passos d'una quinzena de companyies catalanes que també han traslladat la seu. Els consells d'administració de Cellnex i Abertis es reuneixen aquest dilluns per valorar si canvien la seu. Així doncs, de les set companyies catalanes que hi ha a l'Ibex, Grifols podria ser l'única que de moment manté el domicili a Catalunya.Brugera també és president del Cercle d'Economia, entitat que va emetre un comunicat la setmana passada per alertar de les conseqüències "molt greus" d'una declaració d'independència a Catalunya. També exigia al govern de Mariano Rajoy que prengués la iniciativa i obrís negociacions amb la Generalitat per evitar un xoc total de les dues institucions. Precisament dissabte passat Brugera es va entrevistar amb el president Puigdemont per reclamar-li que no s'anés cap a una DUI, una possibilitat que inquieta un sector de l'empresariat. Avui, la CEOE ha fet una crida a evitar el boicot als productes catalans Des de la setmana passada, després que ho fes Banc Sabadell i CaixaBank , una quinzena d'empreses ja han anunciat que modifiquen la seva seu social . Es tracta d'un canvi que no implica moviment de treballadors i d'oficines i, segons el Govern, té un efecte mínim en la recaptació tributària a Catalunya.

