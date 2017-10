VÍDEO La policia espanyola, el servei de premsa aeri de la manifestació unionista

Así se veía hoy desde nuestro indicativo Cóndor a los miles y miles de ciudadanos por #RecuperemElSeny este #8Oct en Barcelona. pic.twitter.com/MZHmVVcazK — Policía Nacional (@policia) 8 d’octubre de 2017

Porque no estamos solos, porque todos somos uno, porque todos somos España, por nuestra Democracia, por la legalidad... #EstamosporTI pic.twitter.com/jMasullP3p — Policía Nacional (@policia) 30 de setembre de 2017

La policia espanyola fa dies que beneeix les manifestacions unionistes a Barcelona. Saluda els manifestants amb abraçades i fa tuits de suport amb els hashtags de l'organització. Tot plegat li ha valgut moltes crítiques pel fet que un cos policial, a priori, s'ha de mantenir neutral respecte reivindicacions polítiques.Tanmateix, aquest diumenge la Policia Nacional es va superar. Va aprofitar l'helicòpter per gravar imatges de la manifestació unionista que després va difondre amb el lema #RecuperemelSeny i destacant que hi havien participat “milers i milers de persones”.Es dona la circumstància que Aviació Civil va tancar l'espai aeri de Barcelona entre el 29 de setembre i el 2 d'octubre per impedir gravar imatges aèries durant el referèndum.Fa una setmana la policia espanyola ja es va fer serva una manifestació on els ultres eren majoritaris i que va acabar amb l'assalt a la façana de l'Ajuntament de Barcelona per arrencar una pancarta amb el lema "Més democràcia".

