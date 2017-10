Colau, a Puigdemont: «L'1-O no pot ser un aval per declarar la independència»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comparegut aquest dilluns a la Galeria Gòtica de l’Ajuntament per explicar el seu posicionament sobre la situació política a Catalunya. Colau, que ha optat per una declaració institucional hores abans que el president de la Generalitat traslladi al Parlament els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, ha demanat a Carles Puigdemont que no declari la independència aquest dimarts . "Els resultats de l'1-O no poden ser un aval per declarar la independència", ha expressat l'alcaldessa.Colau, que ha culpabilitzat el govern del PP del "bloqueig" actual, ha traslladat al president de la Generalitat que el "moment excepcional" requereix "pensar en el conjunt del país" i "no precipitar-se". "L'1 d'octubre ha obert una finestra d'oportunitat al diàleg", ha exposat l'alcaldessa, que ha recordat que "moltes institucions" estan disposades a obrir vies de negociació per trobar una sortida al plet català.L'alcaldessa de Barcelona ha apuntat que "és el moment del diàleg" i que són imprescindibles "gestos de distensió". Disposada a implicar-se en un escenari de mediació, la líder dels "comuns" també ha volgut dirigir-se al president espanyol, Mariano Rajoy, a qui ha reclamat que actuï amb "responsabilitat d'Estat". Colau ha exigit a Rajoy que descarti aplicar l'article 155, que reverteixi la intervenció de les institucions catalanes i que retiri els efectius policials desplegats a Catalunya. "Demano que abandonem les trinxeres i el llenguatge bel·licista", ha insistit.Colau, que ha volgut transmetre una posició conciliadora després de les "expressions de diferent signe" viscudes els darrers dies a Catalunya, ha subratllat la necessitat de cercar una solució "política inclusiva" a l'alçada del moment singular que travessa el país. "L'1 d'octubre va ser un acte de sobirania popular que marca l'esgotament del marc autonòmic a Catalunya", ha detallat.Per això, l'alcaldessa ha reclamat al PSOE que passi de les paraules als "fets". "Obrim vies de diàleg efectives", ha sol·licitat al secretari general dels socialistes espanyol, Pedro Sánchez, sense citar-lo. "Existeixen majories parlamentàries possibles", ha afegit, obrint la porta a una moció de censura a Mariano Rajoy. També s'ha mostrat disposada a implicar-s'hi. "No és el moment del xoc de trens, és el moment al diàleg", ha reblat.L'alcaldessa ja havia fet apel·lacions al diàleg en els darrers dies . Colau havia demanat a l'independentisme que renunciés a la declaració unilateral d'independència i, alhora, que el govern espanyol no fos imprudent amb l'aplicació de l'article 155. La líder dels "comuns" havia insistit la setmana passada en la via de la mediació per fer possible l'escenari d'un referèndum acordat. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona va convocar dijous els cònsols de països europeus per cercar noves vies de mediació

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)