«Això segur que els frena, crac»: Évole carrega contra el PP i Pablo Casado

21:00 La vida dels policies a bord del «Piolín»: «No aguantem més temps tancats, necessitem acció». Un agent del Cos Nacional de la Policia explica a NacióDigital com és l'ambient dins del creuer on s'allotgen els antiavalots. Ho explica Sergi Santiago.

20:37 Artur Mas, entrevistat a Rai News: "Després que més de dos milions de persones hagin anat a votar, no se'ns pot demanar que ens rendim i renunciem".

20:32 Els regidors de la CUP a Manresa trenquen les relacions personals amb els de Ciutadans. Els cupaires, consideren que "el que és personal també és polític" i que els posicionaments de Ciutadans, "donant suport a la violència d'estat, han traspassat la línia vermella".

20:13 MRW també trasllada el seu domicili social de l'Hospitalet de Llobregat a València. L'empresa de missatgeria pren la decisió degut a la incertesa política que viu Catalunya.



20:13 Vuit premis Nobel de la Pau reclamen «mediació i negociació» entre Catalunya i Espanya. Jody Williams, Mairead Maguire o Rigoberta Menchu demanen una "solució pacífica", segons informa l'agència Associated Press.

20:00 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixerà dimecres al Congrés dels Diputats. Serà l'endemà de la declaració de Carles Puigdemont al Parlament.

19:37 Sánchez, a Puigdemont: "Retiri la DUI i convoqui eleccions perquè el poble català parli amb totes les garanties".

19:34 Sánchez reitera la necessitat de reformar la Constitució i pensar en "com volem que sigui Espanya": "Espanya és una nació de nacions en la qual també hi ha Catalunya".

19:30 Sánchez: "Demanem seny i que parlem de les solucions a aquesta crisi. El PSOE hem parlat sempre de llei i diàleg. Rajoy, només de llei".

19:32 Els tractors es concentren al Sucre de Vic aquest dimarts a les 11.00 per arribar al Parlament al migdia.

19:30 Sánchez: "Espanya estima Catalunya. Espanya no és Rajoy. També té una part progressista".

19:29 Sánchez: "Senyor Puigdemont, senyor Junqueras, siguin representants de tota la societat catalana, no només d'una meitat".

19:28 Sánchez: "Un sol poble? Ahir i abans d'ahir es va veure que afortunadament hi ha moltes Catalunyes".

19:27 Sánchez sobre la marxa d'empreses de Catalunya: "L'economia no entén de banderes, entén de certeses i seguretats. I això no ho està oferint la Generalitat".

19:25 Sánchez es dirigeix, després, a Puigdemont: "Per què vol una Catalunya més pobra? Torni a la legalitat".

19:24 Pedro Sánchez compareix en un acte del PSC abans de la declaració de Puigdemont. El primer missatge va adreçat a Rajoy després de les polèmiques declaracions de Pablo Casado: "Senyor Rajoy, amagui els seus piròmans".

19:16 Diversos premis Nobel de la Pau demanen mediació entre Catalunya i Espanya, segons ha informat Associated Press. A través d'una carta, afirmen que cap de les dues parts "és lliure d'errors" però han fet una crida "a la mediació i la negociació" per trobar una "resolució pacífica" al conflicte.

19:08 Immobiliària Colonial trasllada la seu a Madrid. La companyia està dirigida per Juan José Brugera, president del Cercle d'Economia, i ha pres la decisió per unanimitat.



19:07 Colau, a Puigdemont: "L'1-O no pot ser un aval per declarar la independència". L'alcaldessa de Barcelona afirma en una declaració institucional a l'Ajuntament que "és el moment del diàleg" i diu que s'implicarà en un escenari de mediació. Informa Joan Serra Carné.



18:55 Colau: "Els resultats de l'1 d'octubre no poden ser un aval per proclamar la independència".

18:54 Colau assegura que l'1 d'octubre representa "un abans i un després" en la política catalana: "Marca l'esgotament del model autonòmic a Catalunya i la necessitat d'avançar cap a nous escenaris d'autogovern".

18:53 Ada Colau insta els representants polítics a trobar una sortida "a l'alçada dels moments polítics que vivim".

18:49 VÍDEO EN DIRECTE Declaració institucional de Colau abans que Puigdemont comparegui al Parlament. L’alcaldessa de Barcelona intervé a l'Ajuntament per explicar el seu posicionament sobre la situació política que viu Catalunya.

18:49 El PP ja proposa la il·legalització dels partits independentistes. Pablo Casado també ha advertit Puigdemont que pot "acabar com Companys" si declara la independència.

18:21 PRIMÍCIA Puigdemont dina amb els consellers per enllestir la declaració d'independència. L'executiu se cita per tractar les discrepàncies d'última hora sobre l'aplicació dels resultats del referèndum que demà farà pública el president.

17:49 La Intersindical-CSC desconvoca la vaga general per aquest dimarts. L'organització decidirà si manté l'aturada de l'11 al 16 d'octubre en funció dels esdeveniments d'aquests dies. La Intersindical Alternativa, per la seva banda, convoca vaga general del 16 al 20 d'octubre.

17:01 El Col·legi d'Advocats de Vic coordina una denúncia conjunta per l'actuació policial durant l'1-O. Els formularis per denunciar la coacció de la llibertat d’expressió durant el referèndum es poden trobar en tots els Centres Cívics de Vic fins a finals de mes.

16:31 L'ANC convoca la ciutadania al Parlament dimarts a les 18.00 per fer costat a la declaració de la independència. Jordi Sànchez adreça una carta als simpatitzants de l'Assemblea on recorda que aquesta decisió és "l'única sortida possible".

16:18 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, farà una declaració institucional a les 18.30 h sobre la situació política a Catalunya.

16:11 ÚLTIMA HORA La cancellera alemanya, Angela Merkel, truca Mariano Rajoy per buscar "possibles vies" pel "diàleg" a Catalunya. Merkel expressa el seu suport al president espanyol i suggereix que s’arribi a una solució "en el marc de la Constitució".

16:05 La UdL i la UB lideren una investigació sobre els efectes psicològics de l'1-O. El projecte pretén conèixer com ens afecta la situació actual a Catalunya.

16:00 «Miserable» i «irresponsable»: ERC, PDECat i Podem condemnen les amenaces de Casado a Puigdemont. Pablo Iglesias, Xavier Domènech, Gabriel Rufián i Sergi Miquel han criticat les declaracions del vicesecretari de comunicació dels populars i recorden que Lluís Companys va ser torturat i afusellat.

15:30 El PDECat trenca el pacte govern a Altafulla arran dels fets de l'1-O, informa Jonathan Oca. Fèlix Alonso, que perd la majoria, respecta la decisió però no ho entén, ja que "una cosa és la situació difícil que travessa Catalunya i l'altra l'estabilitat municipal".

15:22 Brussel·les seguirà «de prop» la declaració de Puigdemont però no avança la reacció a una DUI. Un portaveu de la Comissió Europea rebutja "especular" com actuaria l'organisme i afirma que Catalunya no va ser el tema de conversa principal entre Merkel i Juncker.

15:18 Joan Manuel Serrat, sobre la DUI: "Un no va al llit sent espanyol i s'aixeca 100% català". El cantautor veu un espai per a la negociació abans de la declaració d'independència i apel·la a la "sensatesa i la maduresa política".

15:16 Rep l'alta el ferit per l'impacte d'una pilota de goma a l'ull durant l'1-O. També està previst que aquest dilluns surti de Sant Pau una persona que va partir una fractura de fèmur.

15:10 ​L'Ajuntament de Sabadell obre expedient informatiu pel vídeo de policies municipals amb una bandera espanyola.

14:51 VÍDEO Manifestants unionistes insulten el personal de Renfe de Terrassa: «Perro, a ti te paga España». L'incident es va produir quan un treballador va advertir un home que no podia fumar dins de les instal·lacions.

14:52 Torraspapel, amb fàbrica a Sant Joan les Fonts, trasllada la seu social a Madrid. La paperera, actualment al Grup Lecta, el 2016 va tenir pèrdues d'11,7 milions d'euros i enguany no va poder sortir a borsa.

14:50 El PP adverteix Puigdemont que si declara la independència «acabarà com Companys». Pablo Casado compara la situació actual amb la que es va viure el 1934.

