Puigdemont dina amb consellers per enllestir la declaració d'independència

Hores decisives per a la declaració de la independència. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha citat aquest migdia amb els consellers per dinar i tractar els detalls del text, que ja està "molt treballat" i que s'hauria de tancar com a molt tard a última hora d'aquest vespre, segons fonts consultades per. A Palau, de fet, hi ha representants de l'executiu i també de les entitats sobiranistes -Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural-, que participen en totes les decisions rellevants que s'han de prendre ja amb els resultats del referèndum de l'1-O damunt la taula. La cadena de reunions ha començat ja al matí.En essència, els punts que s'estan tractant a porta tancada són concrecions de les mesures que s'aplicaran a partir de demà. La declaració, segons les últimes versions que es treballen, parla d'una "mediació internacional" i estableix que hi haurà un període de negociació amb l'Estat i també amb la comunitat internacional, aixó com també apel·lacions constants al diàleg. Un dels aspectes que cal tancar és en quins àmbits Catalunya ja podrà actuar com a independent -la llei de transitorietat marca el camí-, la gradualitat de les mesures i també en quin moment la independència serà "100% efectiva".Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, Jordi Sànchez -president de l'ANC- i Jordi Cuixart -màxim dirigent d'Òmnium Cultural- són en aquests moments a Palau, així com també el conseller de la Presidència, Jordi Turull. Les entitats, com Òmnium, tenien previst reunir-se aquesta tarda, una cita que ja ha estat anul·lada per l'evolució dels esdeveniments. Les cúpules del PDECat i ERC ja s'han citat aquest matí. Els nacionalistes, per exemple, han tingut un debat intern sobre els propers passos i han fet confiança a Puigdemont -que no hi era- per prendre decisions.La CUP, per la seva banda, ha compregut a les quatre de la tarda al Parlament per demanar una declaració de la independència que permeti, un cop proclamada, la mediació internacional. Demòcrates de Catalunya, integrats dins de Junts pel Sí -hi tenen 3 diputats-, també han demanat que demà es procedeixi sense embuts a la declaració "formal" de la independència

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)