VÍDEO EN DIRECTE Declaració institucional de Colau abans que Puigdemont comparegui al Parlament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, compareix a la Galeria Gòtica de l’Ajuntament per explicar el seu posicionament sobre la situació política a Catalunya. Colau farà una declaració institucional hores abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, traslladi al Parlament els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, amb la declaració d'independència sobre la taula L'alcaldessa ja ha fet apel·lacions al diàleg en els darrers dies . Colau ha demanat a l'independentisme que renunciï a la declaració unilateral d'independència i, alhora, que el govern espanyol no sigui imprudent amb l'aplicació de l'article 155. La líder dels "comuns" ha insistit en la via de la mediació per fer possible l'escenari d'un referèndum acordat. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona va convocar la setmana passada els cònsols de països europeus per cercar noves vies de mediació

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)