Onada d'amenaces abans del dia D: el resum d'aquest dilluns

Nova jornada d'amenaces del govern espanyol. Soraya Sáenz de Santamaría ha brandat de nou l'article 155 en cas de declaració d'independència al ple d'aquest dimarts, i el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha advertit Carles Puigdemont que podria "acabar com Companys" si segueix endavant amb el procés. Amenaces i més amenaces, just el dia abans d'un ple clau i pel qual les entitats sobiranistes ja han convocat la ciutadania per donar-hi suport des del Parc de la Ciutadella. Pel que pugui passar, el TSJC ha decidit "blindar-se" i posar la policia espanyola a "protegir" la seva seu al passeig de Lluís Companys de Barcelona.També avui s'ha incrementat la pressió econòmica -Abertis i Colonial han decidit marxar de Catalunya- i hi ha hagut moviment a Europa. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha trucat Mariano Rajoy per cercar una solució dialogada al conflicte amb Catalunya (sempre respectant "l'ordre constitucional" d'Espanya). D'altra banda, el Consell d'Europa ha demanat a l'Estat que investigui la violència policial de l'1 d'octubre. Una petició que el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit que consideraran. Per últim, vuit premis Nobel de la Pau han subscrit una carta demanen mediació per solucionar la qüestió catalana.Aquí podeu llegir les notícies més importants del dia:La vigília d'una jornada clau al Parlament, amb una possible declaració d'independència, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont es troba sota una enorme pressió, tant econòmica (amb la marxa d'empreses importants de Catalunya) com política (amb sectors interns del PDECat reclamant una proclamació a terminis). En aquesta crònica,repassa com arriba Puigdemont al punt culminant del seu mandat.

