La CUP reclama proclamar ja la independència per forçar una mediació

La CUP no entendria res que no passés per la proclamació de la República catalana aquest dimarts. Així ho ha deixat clar el diputat anticapitalista Benet Salellas, que "​no seria correcte ajornar-ho a l'espera d'un procés de mediació", ja que "l'única forma d'assumir un projecte de mediació i diàleg ha de ser entre iguals" i, per tant, fer "emergir un nou estat que es digui República catalana" que afronti una "negociació amb l'Estat una separació amistosa i de repartició d'actius i passius".Així mateix, Salellas ha reconegut que "pot ser necessària la presència d'una mediació internacional que ha de reunir dues característiques". Per una banda, reclama que aquesta estigui "compromesa amb els drets humans i condemni la repressió de l'1-O i reconegui el dret a l'autodeterminació". I per l'altra, que entengui que "del que es tracta és de fer avançar la situació". "No volem mediadors que vinguin a mantenir l'statu quo", ha asseverat.Sigui com sigui, el diputat ha assegurat que cap membre de Junts pel Sí o del Govern els ha plantejat formalment ajornar la proclamació, tot i que s'ha mostrat dubtós arran d'alguns pronunciaments com els del conseller d'Empresa, Santi Vila , o de la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal. "Els acords polítics són els continguts a la llei del referèndum i de la transitorietat jurídica", ha insistit, i ha apuntat que el contingut de la declaració no està enllestit i, per tant, no sap si el redactat final agradarà o no a la CUP. En tot cas, ha assegurat que hi ha acord en que cal una proclamació de la nova República, ja que "la ciutadania independentista no entendria una altra cosa", però en les últimes hores -ha admès que hi ha hagut reunions al matí i que n'hi poden haver més en el que queda de dia- hi ha "discussions entorn de paraules i conceptes".Igualment, Salellas ha reconegut que "alguns àmbits [de la independència] seran de més fàcil aplicació i d'altres que no", atès que alguns "àmbits més permeabilitzables i d'altres més bunqueritzats". Per això, ha pronosticat que hi poden haver "mesos de tensió per tal que aquests resorts es posin al servei de la República catalana". En tot cas, si l'Estat no volgués negociar, ha assegurat que les institucions catalanes estarien més legitimades "que mai en desplegar la llei i construir la República catalana". "El país no entendria que tiréssim enrere, l'única opció és tirar endavant", ha insistit.En tot cas, el diputat anticapitalista no ha volgut revelar si en el ple hi haurà una votació o no, ja que, en cas que anunciés que se'n farà una, "el PSC aniria corrents a presentar un recurs al TC". "Si no visquéssim en un estat d'excepció, els debats públics podrien ser molt profunds", ha lamentat i, en aquest sentit, ha criticat que l'"únic president democràtic afusellat a Europa és la proposta que el PP posa sobre la taula", en referència a les polèmiques paraules del dirigent popular Pablo Casado.Finalment, no s'ha mostrat preocupat pel canvi de seu social de determinats bancs i empreses, que ha qualificat com "una manera de fer xantatge" que no comparteix. "A aquells poders que vulguin seguir actuant com han fet amb el règim del 78, dirigir la nostra política i seguir fent xantatge, els diem que bon viatge", ha etzibat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)