La UdL i la UB lideren una investigació sobre els efectes psicològics de l'1-O

La Universitat de Lleida (UdL) ha iniciat una recerca per avaluar els efectes psicològics derivats de la situació actual que s'està vivint a Catalunya, sobretot a partir del passat 1 d'octubre. Els investigadors, juntament amb els de la Universitat de Barcelona (UB), han desenvolupat un formulari confeccionat a partir de preguntes bàsiques personals sobre les experiències el dia del referèndum i dos tests, sobre problemes i emocions. De moment, més de 600 persones ja han respost el qüestionari.L'objectiu d'aquest projecte és saber com ens afecta als ciutadans la situació política actual i els esdeveniments que se'n deriven. La participació és voluntària i anònima. Així que totes les respostes són confidencials. Tan sols cal ser major d'edat per respondre l'enquesta. El professor de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL Jorge Moya ha explicat que "si decideixes contestar, ho has de fer amb total sinceritat. No hi ha respostes bones o dolentes. Simplement volem saber com s'està vivint aquesta situació i com ens està repercutint".Depèn dels nous esdeveniments que es vagin produint els investigadors prepararan una nova enquesta per ampliar la primera. De moment, el qüestionari inclou temes com ara si vas experimentar en primera persona algun altercat policial amb o sense l'ús de violència el dia de la consulta, els mitjans de comunicació que segueixes per a informar-te del que està succeint a Catalunya o com de lliure et sents a l'hora de poder expressar la teua posició.

