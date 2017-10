​El govern de Colau planteja que els turistes paguin més pel transport públic

El metro de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Una parella de turistes es fa una selfie a la Rambla. Foto: Adrià Costa

El govern de Barcelona que encapçala Ada Colau planteja que els turistes paguin més pel transport públic que els residents a la ciutat. L'instrument per aconseguir-ho serà la T-Mobilitat, on es pretén discriminar entre aquests dos col·lectius.Segons un estudi realitzat per l'Ajuntament, el 62,7% dels turistes va optar per comprar la T-10 el 2016, un títol de transport altament subvencionat per l'administració, en lloc de comprar les targetes específiques per als visitants. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha defensat que els turistes paguin el cost total del transport, mentre que els residents continuïn rebent un servei més barat gràcies a les aportacions públiques.Aquesta és una de les mesures emmarcades en l'Estratègia de Mobilitat Turística que està preparant el govern, on també s'inclou la creació d'una autorització perquè els autocars d'excursionistes circulin per la ciutat, que estaria lligada també a una taxa.Segons el diagnòstic que ha fet l'Ajuntament, el 45% dels turistes i visitants de Barcelona es desplaça a peu, i el 33% ho fa en metro. El 15% se'l reparteixen entre bus turístic, taxi i autobús. En conjunt, el turisme representa entre el 10 i el 15% de la mobilitat diària de la ciutat, però aquest percentatge pot créixer fins al 30% a l'estiu en el cas del metro.A més, una de les característiques d'aquest ús és que es concentra en zones molt concretes. En el cas del metro, 15 parades engloben el 66% de tota la mobilitat turística. D'altra banda, en un transport amb menys capacitat com l'autobús, la utilització per part dels turistes provoca que algunes línies es puguin col·lapsar en certes zones, com és el cas del Park Güell.Així les coses, el govern de Barcelona planteja una sèrie de mesures en el marc de l'Estratègia de Mobilitat Turística que està preparant, i que ara ha de treballar amb els agents del sector. Una d'elles té a veure amb la política tarifària. L'executiu aposta per reformular el sistema de forma que el visitant pagui el cost complet del transport i no utilitzi títols subvencionats per les administracions públiques, dirigits al resident.Ara mateix, més del 60% dels turistes que viatgen en transport públic utilitzen la T-10, tot i que les targetes específiques per a turistes estan incrementant el seu ús notablement. Des de l'Ajuntament s'aposta per treballar encara més en aquests títols per fer-los més atractius al visitant, però també defensen que la futura T-Mobilitat discrimini entre usuaris recurrents i anecdòtics, de forma que aquests últims paguin més.Vidal ha subratllat que les administracions han de continuar subvencionant part del transport públic per als residents, que "han de seguir gaudint d'un preu subvencionat perquè la mobilitat és un dret". Però els visitants i turistes, ha continuat, "hauran de cobrir el cost total del transport". Vidal ha constatat que la mobilitat turística "ja es mou de forma sostenible", ja que ho fa a peu o en metro, però en canvi "no contribueix al finançament del transport públic".Una altra mesura que planteja el govern té a veure amb els autocars turístics d'excursionistes. Tot i que es consideren una manera sostenible de visitar la ciutat, l'Ajuntament els vol regular per evitar la saturació en certes zones. Després que fa tres mesos s'aprovés una iniciativa per impulsar una taxa que gravi les visites d'un dia a la ciutat, el govern planteja precisament donar autoritzacions als autocars lligades a aquesta taxa.D'aquesta forma, es podrà controlar quants entren i surten de la ciutat i tindran un punt d'aparcament assignat, el que evitarà que donin voltes per la ciutat buits per no pagar les actuals zones bus. No s'ha concretat encara si seria una taxa per circular o per entrar a la ciutat.El regidor de Turisme, Agustí Colom, ha apuntat que altres ciutats europees tenen aquest tipus de taxa, de forma que els excursionistes també contribueixin a finançar l'ús que fan de la ciutat. A Barcelona circulen entre 150 i 200 autocars turístics al dia de mitjana, amb puntes de 250.Pel que fa a les línies d'autobús col·lapsades en determinades zones, com la 24, que arriba al Park Güell, Colom ha apuntat que s'estan prenent mesures per solucionar aquest problema, com per exemple prohibint que les utilitzin grups amb guia. Aquest estiu també s'han reforçat les línies que van a la platja. Ara bé, també s'estan estudiant fórmules per desviar els visitants cap al bus turístic, que hauria de canviar sensiblement la seva configuració.En general, l'Ajuntament vol repensar algunes línies del bus turístic, modificar algunes parades, evitar solapaments excessius, potenciar que sigui un element d'intercanvi modal i buscar estratègies perquè ajudi a desconcentrar el turisme. De fet, a Sagrada Família, per exemple, ja es va modificar el recorregut de forma que el bus pugui apropar el turista però no doni voltes al voltant del temple.En l'àmbit del taxi, també s'està parlant amb el sector per fomentar el taxi compartit i per reforçar la qualitat del servei.Barcelona rep en un any 17,4 milions de turistes, 1,3 milions de creueristes i 4,3 milions d'excursionistes (que no dormen a la ciutat). També se sumen a aquesta xifra visitants ocasionals que viuen a la resta de Catalunya, que sumen uns 5,1 milions. La quantitat total de visitants ronda els 28,1 milions de visitants.Per fer el diagnòstic de mobilitat, però, s'ha deixat fora el gruix de visitants ocasionals, que tenen un comportament més semblant al d'un resident. Així, Barcelona rep diàriament unes 150.000 visites al dia, amb pics que arriben a les 220.000.Els desplaçaments per persona i dia se situen en els 3,9, amb un total de 600.000 diaris, el que representa entre el 10 i el 15% de la mobilitat a la ciutat. El 45% dels desplaçaments són a peu, el 32,7% en metro i el 5% en taxi. En quart lloc se situa l'autobús, amb un 4,8%, i en cinquena posició hi ha el bus turístic, amb un 4%.Els pols situats fora de Ciutat Vella segueixen tendències diferents. Aquí el metro és el primer mètode per accedir: el 50,6% en el cas de la Sagrada Família i el 48,9 pel que fa al Park Güell. El desplaçament a peu segueix sent la segona forma, amb un 28,6 i un 17%, respectivament. Per darrere hi ha l'autobús, que en el cas del Park Güell se situa en tercer lloc amb un 11,9%.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)