El polèmic imam salafista de la mesquita del carrer del Nord torna a Lleida

13:17 Es multipliquen les sol·licituds per obrir els comerços el 12 d'octubre a Manresa. Des de les associacions de comerciants se'ls explica que la llei de comerç de Catalunya no ho permet però dubten que la Generalitat els sancioni, tenint en compte el context polític que viu el país.

13:09 ERC assegura que dimarts «prendrà forma» la construcció d'«una República independent»; informa Roger Tugas. Sabrià entén que algú pugui "tenir vertigen" davant la situació actual i afirma que "tan ferm és el compromís amb el resultat" de l'1-O com la "voluntat de diàleg" fins a l'últim moment.

13:09 El PSOE farà costat a Rajoy per aplicar «una resposta constitucional» davant una DUI; informa Jordi Bes. Pedro Sánchez afirma que una declaració unilateral d'independència "no té cabuda en cap estat social de dret".

12:51 Pedro Sánchez adverteix del fet que "una DUI no té cabuda en cap estat social de dret", i insinua que els socialistes donaran suport a la suspensió de l'autonomia: "Donarem suport a la resposta que l'estat social de dret davant qualsevol intent de trencament unilateral".

12:44 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demana a Puigdemont que "per patriotisme, en defensa de l'interès dels catalans i les institucions d'autogovern, s'abstingui demà de fer una declaració unilateral d'independència en directe, en diferit o simbòlica".

12:31 VÍDEO Gabilondo: «Si demà es declara la independència s'haurà consumat el gran desastre». El periodista analitza la situació a Catalunya, després de la manifestació unionista a Barcelona.

12:25 PRIMÍCIA L'AMI i l'ACM es querellen contra el fiscal general de l'Estat per amenaces i prevaricació; ho expliquen Joan Serra Carné i Isaac Meler. Les entitats municipalistes es personen com a acusació popular i reclamen al Tribunal Suprem que citi a declarar José Manuel Maza per l'ofensiva contra els alcaldes sobiranistes: NacióDigital ha tingut accés al document.

11:37 «Escòria, nazis i terroristes»: la CUP denuncia un atac a la seva seu. Els assaltats han intentat cremar la porta i posar silicona als panys.

11:33 EXCLUSIVA Josep Maria Jové, exnúmero 2 d'Oriol Junqueras a Economia, denuncia a Estrasburg la violació de sis drets blindats a Europa durant la seva detenció, informa Roger Tugas. L'advocat de l'ex-secretari general de Vicepresidència assenyala sobretot l'opacitat de les actuacions del 20 de setembre, amb un motiu "intimidatori", o el paper confús del jutjat número 13 i el Tribunal Constitucional.

11:32 Demòcrates pressiona: «Demà només toca la declaració formal de la independència», informa Oriol March. Antoni Castellà, portaveu polític de la formació, denuncia el "terrorisme d'Estat" per frenar l'1-O i constata que no existeix una "majoria silenciosa" contra l'estat català.

10:41 ÚLTIMA HORA Soraya Sáenz de Santamaría amenaça: s'aplicarà el 155 si Puigdemont declara la independència. La vicepresidenta del govern espanyol afirma que una DUI "no produirà efectes" i que correspondrà a l'executiu, a través del Senat, "prendre mesures".

10:15 ANÀLISI Més confrontació per guanyar audiència; per Josep Lluís Micó. «La cobertura del procés no està sent tan parcial perquè els periodistes siguin inútils, sinó per una combinació de militància política i estratègia comercial als mitjans».

09:41 El Grup Barnils i el Sindicat de Periodistes també mostren el seu rebuig davant les agressions a periodistes durant la manifestació unionista.

09:42 El Consell d'Europa demana que s'investigui la violència policial de l'1-O. El comissari dels Drets Humans envia una carta al ministre espanyol Juan Ignacio Zoido reclamant una investigació “ràpida, eficient i efectiva”.

09:41 Javier Maroto també critica que el líder del PSC, Miquel Iceta, no acudís a la manifestació unionista d'aquest diumenge. "És evident que Iceta no hi era. És una sorpresa de primera divisió", assevera.

09:36 El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, assegura que "Catalunya mai serà independent". En declaracions al programa d'Ana Rosa, a Tele5, avança que, davant una possible declaració unilateral d'independència (DUI), la resposta de l'Estat serà "ferma, contundent, però també ha de ser una resposta que eviti mals majors".

09:34 El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna les agressions a periodistes durant la manifestació d'aquest diumenge.

09:27 El vicepresident de Societat Civil Catalana (SCC), José Domingo, afirma que no li agrada que es cridés "Puigdemont a la presó" a la manifestació unionista d'aquest diumenge, i afegeix que "no van ser crits majoritaris". En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Domingo també remarca que tampoc li agrada la presència d'entitats com la Falange a la marxa, i la titlla d'"anècdota".

09:24 L'ex ministre d'Exteriors José Manuel García Margallo assegura, en el programa d'Ana Rosa Quintana de Telecinco, que "és molt probable que hi hagi declaració d'independència, però sense cap efecte jurídic".

09:03 El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, torna aquest dilluns a Catalunya. Participarà a les 11 hores en una reunió de l'executiva del PSC i a les 12:30 h compareixerà en roda de premsa juntament amb el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta. A les 19:00 h protagonizará un acte polític al costat de Miquel Iceta organitzat pel PSC de Barcelona, en el qual també hi participaran el primer secretari de la federació barcelonina i diputat al Parlament, Ferran Pedret, i el líder socialista a l'Ajuntament de Barcelona i tinent d'alcalde, Jaume Collboni.

08:48 El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, admet la seva incomoditat amb la demanda més reiterada en la manifestació unionista d'aquest diumenge. "No m'agrada el crit de 'Puigdemont a la presó'", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

08:38 ENQUESTA El PP tornaria a guanyar les eleccions espanyoles i C's trauria el tercer lloc a Podem. La primera enquesta després de l'1-O, que publica aquest dilluns el diari "Abc", vaticina que ERC surt reforçat i el PDECat baixa.

08:24 VÍDEO Manifestants unionistes fan recular un camió de bombers que anava a cobrir una emergència al centre de Barcelona, aquest diumenge. La gent els cridava "Aquí no hi ha foc!", i els Mossos van haver de trobar una ruta alternativa per al vehicle.

07:55 L'armada espanyola desembarca a Barcelona després de comprar material antiavalots. Tres vaixells de les forces navals arriben aquest dimarts a Catalunya per participar al Saló Nàutic.

07:25 PORTADES «La fi del silenci» a «El Periódico». La manifestació en defensa de la unitat d'Espanya ocupa les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:18 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 9 d'octubre: trobar el to de la DUI. "El temor al salt al buit és ben lògic però no pot ser paralitzant, més quan Rajoy pretén castigar el 'cop d'estat' de l'1-O amb severitat", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui els partits afinaran estratègies i es negociarà i també són protagonistes la manifestació unionista, Catalunya SA, la parella Gay de Montellà-Lacalle, Queen, Quim Monzó i John Lennon.

07:06 VÍDEO L'ANC publica un vídeo on assegura que dimarts es declararà la independència. El protagonitzen els membres del secretariat nacional que destaquen que el resultat de l'1-O va ser "clar".

23:12 Puigdemont en un especial post-referèndum a TV3: «Farem el que hem vingut a fer». El president de la Generalitat assegura que el Parlament no farà cap pas enrere i complirà amb la voluntat dels milions de persones que van votar l'1-O.

22:53 OPINIÓ «Amb llicència per esclafar»; l'article de Laura Pinyol sobre l'ofensiva del l'Estat i les conseqüències.

22:52 OPINIÓ «Cínics»; l'article de Jose Rodríguez sobre el crit al diàleg d'alguns partits.

22:51 OPINIÓ «Tractors al seu aire»; article de Miquel Andreu en homenatge als pagesos que van defensar els col·legis l'1-O.

22:50 OPINIÓ «Una declaració d'esperança», l'article de Quim Torra sobre la declaració d'independència.

22:48 LA VEU DE NACIÓ «Dimarts, independència»; l'article de Germà Capdevila sobre el pas que ha de fer Catalunya després de l'1-O.

22:24 Grifols mantindrà el domicili social a Barcelona. La farmacèutica es podria quedar com l'única empresa catalana de l'Íbex-35 amb seu a Catalunya.

21:47 L'hora de Carles Puigdemont, per Oriol March. El president de la Generalitat arriba al punt culminant del mandat amb l'objectiu de declarar la independència i aconseguir mediació internacional. Sectors del PDECat el pressionen per una proclamació a terminis i l'emplacen a seguir apel·lant al diàleg amb un Estat ancorat en la repressió. El canvi de seu social de CaixaBank, Gas Natural i el Banc Sabadell obliga el Govern a projectar seguretat sobre la transició catalana.

21:44 La CUP avisa Puigdemont que la declaració d'independència no pot ser «retòrica». La diputada Mireia Boya considera que no fer una ruptura immediata "seria legitimar la violència policial" de l'1-O i rendir-se.

21:35 Zoido: «No pararem fins que tots els que han faltat al respecte als cossos de seguretat de l'Estat paguin per això». El ministre ha anunciat que ha creat "un gabinet jurídic per centralitzar i canalitzar totes les denúncies de delictes d'odi o assetjament patits pels agents o els seu familiars".

21:15 VÍDEO Insults i agressió a una periodista de TV3 a la manifestació unionista. Alguns reporters de la televisió catalana han optat per treballar amb un micro sense logo.

20:10 L'unionisme demana «presó» per a Puigdemont en la seva primera gran manifestació a Barcelona, una crònica de Sara González. Centenars de milers de persones esperonades per PP, C's i dirigents del PSC reclamen al president de la Generalitat que faci "marxa enrere" i mà dura contra ell si declara la independència. Vargas Llosa encén la marxa acusant de "colpista" el Govern i fent referència a "la guerra, sang, i cadàvers" que provoca el nacionalisme.

19:17 El col·legi de la Ràpita recita versos contra la violència una setmana després de les càrregues de l'1-O. L'agressió policial va deixar una quinzena de ferits.