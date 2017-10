El lladre del camió de butà evita la presó gràcies a una suspensió de pena

El jutjat penal 1 de Barcelona ha suspès la pena de dos anys de presó per al lladre d'un camió de butà que va circular quasi tres quilòmetres contra direcció i a tota velocitat per la capital catalana. Però l'avisa que no pot cometre cap delicte durant aquest temps i que haurà de seguir un tractament psicològic, a més d'imposar-li multes per valor de 1.080 euros i una responsabilitat civil d'almenys 22.661 euros -amb procediments judicials pendents. D'aquesta quantitat, 10.715 euros els pagarà una asseguradora, mentre que uns altres 10.866 euros són els danys que el condemnat haurà de pagar al propietari del camió de butà sostret.



Els delictes pels quals el jutge imposa aquesta condemna i que van ser reconeguts pel condemnat el dia del judici són furt d'ús de vehicle a motor; delicte contra la seguretat viària amb conducció manifestament temerària, sota efectes de l'alcohol i lesions per imprudència greu; delicte d'atemptat a l'autoritat amb us de mitjà perillós, i un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís de conduir -privat judicialment amb anterioritat als fets. Tot i això, en la sentència s'apliquen diversos atenuants per intoxicació d'alcohol i substàncies estupefaents.

L'incident del camió de butà el febrer passat va encendre totes les alarmes, ja que, es va produir en plena alerta terrorista, situada en nivell 4 sobre 5. El mateix dia, però, la policia va descartar cap relació amb el terrorisme. El vehicle es va aturar en una entrada de la Ronda Litoral, i el conductor va entrar en presó provisional pocs dies després de la seva detenció per ordre del jutjat de guàrdia.



Persecució pel litoral de Barcelona



Els Mossos d'Esquadra van rebre el primer avís sobre el camió de butà a les 10.30 del 21 de febrer d'enguany des de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Immediatament, es van activar totes les patrulles d'ambdós cossos policials per intentar aturar el conductor que durant 7 minuts i menys de 3 quilòmetres va circular xocant amb uns altres sis vehicles però sense atropellar persones. Tanmateix, les barres de seguretat del camió estaven obertes i va perdre 37 bombones, cosa que va causar lesions a dos vianants i un agent de la Guàrdia Urbana.



El camió de butà va ser sostret mentre estava obert i amb les claus posades, prop de la plaça de les Drassanes i es va dirigir cap a la plaça de la Carbonera. Des d'allà va entrar a un vial de serveis del moll de la fusta, on un caporal de la Guàrdia Urbana que li demanava que s'aturés va haver de saltar bruscament per esquivar-lo i li va disparat un primer tret a una de les rodes. Seguidament va entrar a la plaça Pau Vila on una patrulla de mossos dels ARRO, ja previnguda de la perillositat del conductor, el va intentar aturar amb sis trets més dirigits al motor, tot i que dos d'ells van impactar al parabrises.

Aturen a trets un camió de butà robat que circulava contra direcció a la ronda Litoral. Foto: Isaac Meler



El camió de butà aturat a la ronda Litoral de Barcelona, aquest dimarts Foto: Isaac Meler

Tanmateix, el camió va seguir en contra direcció per l'avinguda Doctor Aiguader i va intentar entrar a la ronda Litoral per la sortida 22, on va topar amb tres vehicles que van poder esquivar-lo. Va xocar contra la paret i va quedar aturat. L'home va arribar a baixar de la cabina però els agents que el perseguien van aconseguit detenir-lo al moment. Els comandaments de Mossos i Guàrdia Urbana van destacar aquell dia la "valentia" dels agents que van intervenir en la detenció.

