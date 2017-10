Ximo Puig proposa un nou pacte de la Moncloa territorial per garantir l'estabilitat

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha proposat aquest dilluns un nou pacte de la Moncloa que, recordant els de 1977, "recuperi aquest esperit de diàleg" per estabilitzar un nou model federal que "respecti les singularitats entre territoris i garanteix la igualtat entre ciutadans" amb participació activa de tots el presidents autonòmics.Puig s'ha pronunciat en aquests termes durant el seu discurs a l'acte institucional amb motiu de la diada valenciana del 9 d'octubre. El cap del Consell ha indicat que aquest procés "no s'ha d'entendre com un gest de feblesa davant ningú, sinó com la voluntat per a desenvolupar el projecte un nou projecte d’Espanya" i ha instat a buscar el diàleg per "superar la crisi més greu de la nostra recent història".La situació a Catalunya, el record de la gran manifestació per l'autogovern del 1977 i la vigència de la reivindicació del finançament valencià han marcat la intervenció del president Ximo Puig aquest 9 d'octubre.Al llarg de la seva intervenció, Puig ha fet diverses referències a la situació catalana tot remarcant que "als valencians ens dol el que està passant", mostrant commoció "pel trencament de la legitimitat democràtica constitucional" i indignació per "la falta de ponts en considerar les raons de l’altre. Ens entristeix la fractura, l’enaltiment de la polarització".El president valencià ha manifestat que en aquest 9 d'octubre volia fer una reivindicació de la política i de la reconstrucció diària dels consensos socials, "evitant que els projectes polítics enfrontats divideixin les persones". Puig ha afegit que volia reivindicar la política "que pensa més en les persones, que en la pròpia persona, que es fa sense mesianismes, sense dramatitzacions, sense excuses" i ha remarcat que és "la política que els valencians ja anem fent".El cap del Consell ha defensat la política "del patriotisme cívic" i la que "comparteix les banderes sense exclusions", enumerant les banderes de la sanitat, l’educació, la cultura, l’esforç, la solidaritat, la dignitat, la concertació i la iniciativa econòmica. "Aquestes son les banderes que uneixen. Aquestes son les banderes que donen sentit a un país", ha dit.Amb tot, Puig ha recordat que l'actitud dels valencians és de "lleialtat reivindicativa" i ha expressat la voluntat del poble valencià "de formar part d’un projecte compartit, just i solidari". El cap del Consell ha indicat que és "temps de solucions" al problema valencià de l'infrafinançament i les inversions, "solucions que no podem esperar més, perquè els drets no esperen"."I vull dir un dia com avui, que els valencians no emmudirem. Perquè una cosa és la prudència, fins i tot la paciència si observem voluntat de canvi, i una altra de ben diferent, baixar el cap", ha remarcat.Al respecte, ha afegit que no seran els valencians "qui estirin més encara les tensions territorials" però "hores d’ara, ja no queden dubtes de que l’immobilisme, que no fer res, es la pitjor de les accions".En aquest sentit, ha dit que han quedat clares les conseqüències "dels desequilibris continuats i de les polítiques discriminatòries en benefici d’interessos partidaris o d’expressió curterminista".El president valencià ha assenyalat que cal defugir "de la demagògia i el patriotisme mal entès" i avançar en els territoris de la justícia social, la lluita contra els desequilibris i el respecte a les pròpies identitats. Al respecte, ha remarcat que s'ha d'aconseguir "fer del problema valencià part de la solució d’Espanya. Crec que aquesta voluntat la reafirmen avui".

