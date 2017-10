ERC assegura que dimarts «prendrà forma» la construcció d'«una República independent»

El Parlament donarà dimarts validesa als resultats del referèndum de l'1-O. Així ho ha assegurat el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que ha asseverat aquest dilluns que "la ciutadania s'ha guanyat el dret a construir una nova república independent, democràtica, social i de dret" i que això "demà prendrà forma". Malgrat tot, no ha volgut anar més enllà quant als detalls del discurs de Carles Puigdemont i ha demanat "confiança en el Parlament i el Govern", per bé que ha entès que "algú pot tenir vertigen".Igualment, ha subratllat que hi ha diferència "entre proclamar la independència i exercir-la" -ja que ha admès que no es pot aplicar tot de forma automàtica-, així com també ha asseverat que "tan ferm és el compromís amb el resultat" com la "voluntat de diàleg", ja que els independentistes estan "disposats a seure amb tothom" i han acceptat "totes les ofertes de diàleg" d'altres actors, tot i que ha lamentat: "De moment estem sols a la taula, absolutament sols". Així, ha destacat que el resultat de l'1-O "és vinculant i prendrà forma demà, però sempre amb les portes obertes al diàleg fins a l'últim moment", i ha aplaudit ofertes de mediació com les arribades des de Suïssa o del grup de The Elders , que inclou Jimmy Carter, Desmond Tut i altres líders mundials, malgrat criticar que l'Estat no en faci cas.Així, no ha volgut replicar alguns dubtes expressats els darrers dies sobre una possible independència en diferit i ha insistit que "el compromís amb la ciutadania és ferm, tothom sabia que significava l'1-O". "Vam exercir el dret a l'autodeterminació, amb un resultat clar i nítid", ha deixat clar, i ha cridat a complir el "compromís amb la ciutadania que és fer realitat el mandat popular".Pel que fa a l'amenaça del govern espanyol d'aplicar l'article 155 i suspendre l'autonomia, Sabrià ha denunciat la nova "amenaça de suspendre llibertats quan a l'altre cantó estem fent crides al diàleg i a la mediació". "El que no farà serà aturar-nos", ha assegurat , i ha afirmat que, amb la intervenció de les finances de la Generalitat, l'autonomia ja està intervinguda i, malgrat tot, el referèndum s'ha celebrat i no ha aturat el procés català.Igualment, s'ha mostrat confiat que, a partir del moment en què es proclami la independència, altres estats vagin reconeixent progressivament la nova República catalana. El dirigent d'ERC ha destacat el "gir" incipient de la comunitat internacional els darrers dies i ha opinat que els pronunciaments més explícits no arribaran fins que el procés no deixi de considerar-se un afer intern.Quant al trasllat de les seus socials d'empreses, ha reconegut que no li agrada la decisió, però que la comprèn. Espera igualment que aquesta sigui reversible i que, tan aviat com la inseguretat es dissipi, les empreses puguin tornar a Catalunya amb la mateixa velocitat amb què han fet el canvi de seu.

