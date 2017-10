L'AMI i l'ACM es querellen contra el fiscal general de l'Estat per amenaces i prevaricació

Iniciativa de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en defensa dels alcaldes sobiranistes. Les entitats municipalistes han presentat una querella al Tribunal Suprem (TS) contra el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per delictes continuats de coaccions i amenaces, i prevaricació. L'AMI i l'ACM, que també atribueixen a Maza un delicte d'usurpació d'atribucions, s'han personat com a acusació popular en la causa contra el màxim responsable del ministeri públic.El text de la querella, registrat divendres passat i al qual ha tingut accés, reclama que se citi a declarar el fiscal general de l'Estat per la seva actuació contra els alcaldes sobiranistes en les dates prèvies al referèndum. Entre els arguments per reclamar que Maza sigui investigat, les entitats municipalistes recorden que el fiscal general de l'Estat es va extralimitar en les seves funcions en els dies previs a l'1 d'octubre. En la querella es detalla que el fiscal va "continuar realitzant diligències" sobre el referèndum malgrat tenir "ple coneixement" que era un "assumpte judicialitzat" i en mans del TSJC.En aquest sentit, la querella recorda que la Fiscalia va emetre instruccions com investigar els més de 700 alcaldes que van signar decrets a favor del referèndum, requisar tot el material necessari per a l'1-O precintar els col·legis electorals , entre d'altres, després que el TSJC obrís la investigació contra el Govern per convocar el referèndum L'AMI i l'ACM sol·liciten que els alcaldes investigats puguin aportar el seu testimoni. Fonts de la defensa de les entitats municipalistes exposen l'"anomalia" de l'actuació de Maza i detallen la "instrumentalització" de les institucions de l'Estat per "atemorir" càrrecs electes.El TSJC va admetre a tràmit fa tres setmanes una querella que la Fiscalia Superior de Catalunya contra la presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el president de l'ACM i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch. El ministeri fiscal els va acusar d'uns delictes de desobediència, prevaricació i malversació -aquest últim pot suposar penes de presó-, però el magistrat instructor, Jordi Seguí, va rebutjar els dos últims.Segons relatava la querella, Lloveras i Buch van enviar correus electrònics als alcaldes dels ajuntaments pertanyents a les associacions que presideixen i tenien com a adjunts documents com un model del decret d'alcaldia de suport al referèndum de l'1-O. Per la Fiscalia, els dos alcaldes van posar de manifest "el seu total menyspreu als reiterats pronunciaments del Tribunal Constitucional" i la seva voluntat de fer servir l'AMI i l'AMC per instar centenars d'alcaldes perquè promoguin l'organització i celebració del referèndum.La Fiscalia considerava que Lloveras i Buch van contribuir a la "promoció, organització i celebració d'un referèndum" contrari a la Constitució espanyola "promovent un procés de secessió de Catalunya respecte la resta de l'Estat". La querella es va presentar al TSJC, ja que, els dos alcaldes també són diputats de Junts pel Sí al Parlament i, per tant, estan aforats a aquest tribunal.

Querella AMI i ACM (1) by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)