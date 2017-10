La Fiscalia Anticorrupció acusa el PP de beneficiar-se de la trama Gürtel

Mariano Rajoy declarant com a testimoni a l'Audiència Nacional en el judici del cas Gürtel Foto: Pool EFE

Luis Bárcenas i Francisco Correa, entre els acusats de la trama Gürtel a l'Audiència Nacional aquest dimarts Foto: Europa Press

La Fiscalia Anticorrupció manté l'acusació contra el PP per presumptament haver-se beneficiat de la trama Gürtel en les seves conclusions, elevades a definitives. El ministeri públic sosté que la formació política es va lucrar de la xarxa de finançament il·legal per la qual el propi president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va haver de declarar en qualitat de testimoni a l'Audiència Nacional espanyola. D'aquesta manera, manté la petició d'una multa de 245.492 euros per al PP i 28.467 per l'exministra de Sanitat Ana Mato en considerar-los partícips a títol lucratiu​.Per contra, el ministeri públic ha fet lleus modificacions en les peticions de penes de presó per a alguns dels 37 acusats en el primer judici del cas Gürtel. Entre aquestes rebaixes destaca la reducció de tres anys de presó per a l'extresorer del PP Luis Bárcenas , que passa de 42 anys i mig a 39 perquè les fiscals Concepción Sabadell i Concepción Nicolás han eliminat un delicte contra Hisenda.Arran de les proves pericials, han decidir retirar a l'extresorer del PP un delicte relatiu a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). D'altra banda, ha retirat tots els delictes contra la Hisenda Pública dels que s'acusava a l'exconseller madrileny Alberto López Viejo. Tanmateix, per a l'empresari i presumpte capitost de la trama, Francisco Correa , manté una petició de 125 anys de presó.Des del 4 d'octubre de l'any, l'Audiència Nacional espanyola jutja la primera peça del cas, coneguda com a "Època I: 1999-2005", que té 37 acusats, entre els quals hi ha destaquen Correa , l'exsecretari d'Organització del PP gallec Pablo Crespo, i Bárcenas , protagonistes de la presumpta xarxa de finançament il·legal.El PP està immers en aquest procés com a partícip a títol lucratiu per, suposadament, haver rebut més de 200.000 euros procedents de les empreses de Correa. Aquests diners s'haurien destinat a les campanyes del partit a Pozuelo de Alarcón i Majadahonda (Madrid) durant les eleccions municipals del 2003.Des que el 20 de desembre van acabar les declaracions dels acusats, al judici va començar el torn dels 400 testimonis. A més de Rajoy, van haver de passar pel tribunal l'exministre i expresident de Bankia Rodrigo Rato, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre , i altres membres del govern de José María Aznar : Ángel Acebes, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato i Jaime Mayor Oreja.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)