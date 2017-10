Santamaría amenaça: s'aplicarà el 155 si Puigdemont declara la independència

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit aquest matí que el govern espanyol posarà en marxa l'article 155 de la Constitució per suspendre l'autonomia si aquest dimarts el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fa una declaració unilateral d'independència (DUI). En una entrevista a la COPE , Sáenz de Santamaría ha avisat en diverses ocasions que "si Puigdemont declara unilateralment la independència, això no produirà efectes i correspondrà al govern d'Espanya, a través del Senat, adoptar mesures".Sáenz de Santamaría ha assegurat que l'executiu de Mariano Rajoy estaria disposat a aplicar el 155 fins i tot en solitari, ja que "és al govern a qui li correspon prendre la decisió". Tot i això, buscarà el suport d'altres formacions, especialment el del PSOE i el de Ciutadans, malgrat que no el necessita perquè ja disposa de majoria absoluta al Senat."Buscarem que altres partits ens acompanyin", ha asseverat. "Estem parlant molt amb els grups constitucionalistes que representen una immensa majoria d'espanyols per moure'ns des de l'acord. És moment d'unitat, de construir diàleg per anar avançant amb els partits que estem units en la defensa de la sobirania, la llibertat i igualtat", ha defensat.Sáenz de Santamaría considera que cal actuar davant una DUI. "Nosaltres mirarem de causar el menor dany possible, però si declara unilateralment la independència hi haurà mesures per restaurar la llei i la democràcia, perquè això va de democràcia i allà a Catalunya hi ha molta gent que ha deixat de respectar qui no pensa igual", ha acusat.La vicepresidenta també ha fet referència a la manifestació unionista d'aquest diumenge a Barcelona, sobre la qual ha celebrat que "per primera vegada" la societat no independentista a Catalunya està començant organitzar-se. "Ha estat bé que molts catalans que no combreguen amb la Generalitat surtin a dir-ho i que molts espanyols els hagin anat a donar suport per dir-los que no volem que se'n vagin d'Espanya", ha subratllat.

