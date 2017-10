El PSOE farà costat a Rajoy per aplicar «una resposta constitucional» davant una DUI

Pedro Sánchez i Miquel Iceta a la roda de premsa. Foto: ACN

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha insinuat aquest dilluns que donarà suport al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fa una declaració unilateral d'independència (DUI) en el ple del Parlament d'aquest dimarts. Sánchez creu que s'ha d'esgotar "totes les vies del diàleg fins a l'últim segon", però ha advertit del fet que "una DUI no té cabuda en cap estat social de dret" i que faran costat a Rajoy si tira endavant "una resposta constitucional"."Donarem suport a la resposta que l'estat social de dret tingui davant qualsevol intent de trencament unilateral", ha remarcat Sánchez en una concorreguda roda de premsa després de participar en la reunió de l'executiva del PSC. Malgrat això, el líder socialista ha evitat dir clarament si donarà suport a l'aplicació de l'article 155 malgrat que els periodistes li han fet diverses preguntes per aclarir-ho. En la seva opinió, primer cal esperar a veure què passa aquest dimarts en el Parlament.En tot cas, ha assegurat que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, "sap perfectament" quina és la postura del PSOE. Les paraules de Sánchez arriben després que Sáenz de Santamaría ja ha advertit del fet que el govern espanyol posarà en marxa l'article 155 si Puigdemont fa una DUI. La vicepresidenta assegura que l'executiu de Rajoy està disposat a recórrer al 155 en solidari, però buscarà suports en el PSOE i C's.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tampoc ha volgut concretar si els socialistes catalans avalarien recórrer al 155. "No ens volem posar la bena abans de la ferida", ha justificat, i també ha reclamat a Puigdemont que s'abstingui d'una DUI "per patriotisme". Iceta ha afirmat que aquest dimarts en el Parlament "no hi ha prevista cap votació i no n'hi ha d'haver" per aplicar el resultat del referèndum, i si ho fos, tampoc hi participarien i la recorrerien al Tribunal Constitucional (TC).En opinió de Sánchez, una DUI "provocarà una fractura més gran, un empobriment global de l'economia catalana i, sobretot, dels treballadors". Malgrat posar-se al costat de Rajoy en la resposta a una possible declaració unilateral, Sánchez ha insistit en tot moment que encara hi ha temps per "canalitzar" aquesta crisi amb el diàleg. Preguntat per si ha trucat a Puigdemont, no ha volgut mullar-se, però ha donat a entendre que manté contactes amb el Govern. "Soc una persona molt dialogant. Hem de fer-ho amb tots els dirigents possibles", ha ressaltat.Sánchez considera que les manifestacions unionistes d'aquest cap de setmana demostren que "el poble català no és un, són molts", i ha demanat a Puigdemont que escolti el carrer i no tiri endavant amb una DUI. Iceta ha advertit del fet que, amb una declaració unilateral, es donaria per bo un resultat del referèndum que implicaria que "només el 38,47% dels catalans ho avalarien". "Pot una minoria imposar-se a una majoria?", s'ha preguntat.Sánchez ha considerat que les urnes no poden ser origen d'un conflicte, i creu que primer cal una reforma constitucional per resoldre'l. "Volem un referèndum pactat, ho hem dit sempre, però significa primer acordar i després votar", ha subratllat. Considera que és el moment que la política deixi el carrer i torni a les institucions, i advoca per treballar en el marc de la comissió d'avaluació de política territorial que ja s'ha posat en marxa al Congrés.El socialista ha anunciat que, en uns mesos, demanaran a Rajoy que iniciï una reforma constitucional a partir dels resultats d'aquesta comissió, hi hagi o no DUI. Ha retret que "l'independentisme no ha volgut seure per acordar els termes d'aquest referèndum", el qual considera que "inexcusablement" implica abans abordar la reforma de la Carta Magna perquè "constitucionalment a Espanya no està reconegut el dret a l'autodeterminació", ha puntualitzat.

