El guionista de «Lo imposible» presenta a Sitges el seu debut com a director

Sergio G. Sánchez, guionista d'èxits com «Lo imposible» Foto: ACN

Sergio G. Sánchez s'ha forjat un nom a base de guions d'èxit que tenien un equilibri perfecte entre entreteniment, devoció pel públic i element autoral. Ho demostra el ressò aconseguit amb el text d'El orfanato o Lo imposible, els dos dirigits per J.A. Bayona, però també la feina a Fin, l'adaptació de la novel·la apocalíptica de David Monteagudo o a Palmeras en la nieve, entre d'altres. Ara, després de demostrar el domini de l'ofici narratiu, debuta com a director amb El secreto de Marrowbone, una història gòtica amb casa encantada, una família que escapa d'un pare cruel i de l'amenaça de l'inquietant.Projectada aquest diumenge a Sitges en Sessió Especial, Sánchez presenta una història que transita per diversos gèneres i per racons molt obscurs, per acabar convertit en un cant a la innocència que culmina en un tram final de bogeria. La innocència, de fet, ja era un dels pilars que sustentava Lo imposible o El orfanato, films amb qui guarda, especialment amb el segon, un batec intens que els uneix.Del conte al drama, El secreto de Marrowbone és un trencaclosques amb un fort batec paranormal. Concebut com una faula de suspens, el film es va alimentant de girs i de punts de sorpresa continus que acceleren el drama. L'acció es recrea en la tensió psicològica, autèntic motor de cadascuna de les accions que van teixint un argument perfectament planificat.L'acció transcorre l'any 1969 a l'Amèrica rural. Quatre joves germans i la seva mare arriben a una casa abandonada de Marrowbone. Fugen d'Anglaterra on hi van deixar un pare violent i un passat criminal, esperant començar una nova vida. Tot canvia quan la mare mor i els fills l'enterren al jardí i guarden en secret la mort per no ser enviats de nou a Anglaterra. Mentre intenten sobreviure sense cap supervisió, una amenaçant presència comença a rondar per la casa.El secreto de Marrowbone compta amb J.A. Bayona com a productor executiu i arribarà als cinemes pròxim 27 d'octubre, després de passar per certàmens de prestigi com el Festival Internacional de Cinema de Toronto, la Secció Oficial Fora de Concurs del Festival de San Sebastià, o el propi Festival de Sitges.

