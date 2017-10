​Grifols mantindrà el domicili social a Barcelona

Grífols no té previst canviar el seu domicili social, segons fonts de la companyia. La farmacèutica no té previst fer cap moviment i podria ser l'única de les set empreses catalanes de l'Íbex-35 que mantingui la seva seu social a Catalunya. La seu de la multinacional, presidida per Víctor Grífols, continuarà al carrer Jesús i Maria de Barcelona malgrat la incertesa política.La decisió de la farmacèutica catalana arriba en plena cascada d'anuncis de canvi del domicili social per part de les empreses del grup La Caixa. El 2016 Grifols, controlada per la família Grífols, va trencar la barrera dels 4.000 milions d'euros de xifra de negoci amb 4.049 milions de facturació.Abertis podria sumar-se al carro d'empreses que trasllada la seu social fora de Catalunya després de la celebració del referèndum . El grup d'infraestructures celebra un consell extraordinari aquest dilluns on podria prendre una decisió definitiva sobre aquest aspecte, segons fonts del sector.De materialitzar-se la decisió l'empresa s'afegiria al reguitzell de companyies que han optat per cercar estabilitat més enllà de les fronteres del territori català a causa de la situació política, com han fet el Banc Sabadell, Caixabank, la Fundació la Caixa, Gas Natural o Agbar.

