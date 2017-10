La CUP avisa Puigdemont que la declaració d'independència no pot ser «retòrica»

No hi ha declaració retòrica possible davant els 2M d vots defensats amb el cos l'1oct. Seria legitimar la violència policial, rendir-nos. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 8 d’octubre de 2017

A poques hores de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per explicar al ple del Parlament com pensa aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre, la inquietud es fa evident en el bloc independentista. Farà o no farà el president una declaració d'independència? Per ara, el Govern segueix mantenint contactes discrets mentre diversos sectors segueixen pressionant.La diputada de la CUP Mireia Boya ha advertit que "no hi ha declaració retòrica possible" davant dels dos milions de vots que van ser defensats l'1-O "amb el cos". La dirigent ha estat contundent quan ha dit que no fer una ruptura immediata "seria legitimar la violència policial" i rendir-se. Boya ha fet aquest avís a través de Twitter després de dies en què alguns dirigents fan referència a una mena de declaració d'independència en diferit que es faria efectiva en uns mesos si no es produeix abans una negociació amb el govern d'Espanya després d'una mediació internacional.La diputada pressiona, doncs, mentre la majoria de dirigents del PDECat -a excepció del conseller Santi Vila, que demana obrir diàleg- i d'ERC segueixen mantenint silenci a l'espera de la decisió del president.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)