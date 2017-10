Èxit rotund del Barcelona Games World: 135.000 visitants, un 11% més que l'any passat

El Barcelona Games World (BGW) , la principal fira de videojocs de l'Estat, organitzada per l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI), ha tancat les seves portes aquest diumenge amb més de 135.000 visitants. Això suposa un increment d'un 11% respecte a l'edició del 2016. Un dels motius que explica aquesta pujada de públic és el nombre d'expositors que han estat present aquest any a la fira, 210, un 35% més que l'edició anterior.Al saló s'hi han pogut veure les principals firmes del mercat com Bandai, Electronic Arts o Nintendo. També hi ha hagut espai pels negocis i és que s'han fet prop de 500 entrevistes entre professionals del sector, inversors i publicistes.El president de BGW, Alberto González, s'ha mostrat "molt satisfet" amb la resposta, ja que la fira s'ha convertit en un gran saló pels aficionats al videojoc, però també en un punt de trobada "molt important" per a professionals del sector. "D'aquesta manera promocionem el talent i consolidem BGW com una plataforma internacional de la nostra indústria", ha destacat.A la fira s'han presentat grans novetats com la nova entrega de la millor lliga del món de bàsquet per part de 2k, el nou Call of Duty, ambientat en la Segona Guerra Mundial, Destiny 2 o Crash Bandicoot N. Aquestes quatre han estat les grans atraccions dels aficionats als videojocs que s'han acostat al saló. Unes novetats que s'han pogut gaudir, alguns quan encara no han sortit al mercat, des dels més de 1.500 terminals de joc que s'han instal·lat.Un altre dels atractius del BGW ha estat els tornejos que s'han celebrat, entre els quals la Lliga Orange de 'League of legends', un Master Event Tekken World o la final estatal de Mario Kart. A més els visitants han pogut gaudir de la presència de personatges molt rellevants dins el món dels videojocs com Toru Iwanati, Kazunori Yamauchi o Ichiro Hazama, productor de Dissidia Final Fantasy.

