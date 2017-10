​L'unionisme demana «presó» per a Puigdemont en la seva primera gran manifestació a Barcelona

La comissaria de policia de la Via Laietana, punt de trobada dels manifestants Foto: Adrià Costa

L'organització ha dit que més d'un milió. La Guàrdia Urbana, 350.000. Però malgrat el tradicional ball de xifres, el cert és que la d'aquest diumenge ha estat la primera gran manifestació de l'unionisme a Catalunya amb l'ajut de ciutadans d'arreu de l'estat espanyol que s'han desplaçat en autobusos especials i tren. El lema de la marxa era "Recuperem el seny", una proclama dissenyada per Societat Civil Catalana, l'entitat unionista convocant, que només ha quedat per escrit, ja que el clam majoritari dels centenars de milers de manifestants era clar: "Puigdemont, a presó". L'organització ha dit que més d'un milió. La Guàrdia Urbana, 350.000. Però malgrat el tradicional ball de xifres, el cert és que la d'aquest diumenge ha estat la primera gran manifestació de l'unionisme a Catalunya amb l'ajut de ciutadans d'arreu de l'estat espanyol que s'han desplaçat en autobusos especials i tren. El lema de la marxa era "Recuperem el seny", una proclama dissenyada per Societat Civil Catalana, l'entitat unionista convocant, que només ha quedat per escrit, ja que el clam majoritari dels centenars de milers de manifestants era clar: "Puigdemont, a presó".

Una setmana després que prop de tres milions de catalans sortissin al carrer per votar al referèndum de l'1-O malgrat l'ofensiva policial i a 48 hores del discurs del president Carles Puigdemont dimarts al Parlament, ha estat l'unionisme qui s'ha mesurat al carrer. Ho ha fet esperonat pel PP i per Ciutadans, però també ha comptat amb la complicitat d'un PSC que, per primera vegada, ha animat la seva militància a participar-hi via carta. El centre de la capital catalana ha quedat inundada de banderes espanyoles, de crits reivindicatius d'Espanya i de proclames en contra del Govern, dels Mossos i de TV3. Es tracta d'un èxit de convocatòria que no s'havia aconseguit mai des de que l'unionisme va començar a sortir de l'armari fa uns quatre anys apel·lant al que ells consideren "la majoria silenciosa".L'objectiu de la manifestació era visualitzar que, després de set anys de mobilitzacions independentistes massives i sense precedents a Europa, també hi ha una part de la societat catalana que no només no se sent interpel·lada pel procés sobiranista que impulsa el Govern, sinó que reivindica que Catalunya ha de sotmetre's a l'ordre constitucional i la legalitat. Rebutgen per complet el dret a l'autodeterminació a través d'un referèndum que "trencaria" Espanya i demanen, en definitiva, que el Govern de la Generalitat faci "marxa enrere" i en cap cas proclami la independència.El manifest de Societat Civil Catalana parla de "sentit comú", de "convivència", de "mà estesa". "Per suposat que sí al diàleg, a l'entesa i a la construcció d'una societat millor i més cohesionada, però respectant la nostra pluralitat i sense quebrar el marc constitucional", diu el text. Però, paradoxalment, el discurs del Premi Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha carregat contra un "nacionalisme que ha omplert la història d'Europa i d'Espanya de guerra, sang i cadàvers". Vargas Llosa ho deia en advertència al "nacionalisme" del Govern de Carles Puigdemont, a qui ha acusat de "colpista", mentre davant tenia milers de rojigualdes i de veus que reivindicaven l'orgull de pertànyer a Espanya.

Mario Vargas Llosa. Foto: Adrià Costa

Albert Rivera i Inés Arrimadas. Foto: Adrià Costa



Xavier García Albiol. Foto: Adrià Costa

Punt de parada obligat dels manifestants ha estat la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana, on han cridat contra els Mossos i el seu major, Josep Lluís Trapero, i han llançat consignes de suport al cos policial, que va participar de les càrregues durant l'1-O que va deixar un balanç de quasi 900 ferits. Fins i tot s'han fotografiat amb els agents que hi havia a la porta i un alt comandament de la policia espanyola ha sortit al balcó i ha estat ovacionat pels assistents.

La plaça de Sant Jaume, on manifestants han increpat els Mossos Foto: Adrià Costa

Una manifestant llançant proclames. Foto: Adrià Costa

L'unionisme es manifesta a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Banderes espanyoles i algunes senyeres a la manifestació d'aquest diumenge. Foto: Adrià Costa

Desenes de milers de persones s'han manifestat a Barcelona. Foto: Adrià Costa.

Una manifestant, fent un petó a la bandera espanyola. Foto: Adrià Costa Joves manifestants, a la protesta d'aquest diumenge. Foto: Adrià Costa

La manifestació unionista. Foto: Adrià Costa

L'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo ha afegit que tots els membres de l'executiu català són una "presumptes delinqüents" i que, per tant, hauran de respondre davant de la llei. Ha completat els discursos l'expresident del Parlament Europeu i membre del PSC Josep Borrell, que ha lamentat que la convivència a Catalunya estigui "trencada" i que s'acusi "de no ser catalans" als votants de partits no sobiranistes."Jo sóc espanyol, espanyol, espanyol", "Catalunya és Espanya" o "Jo també sóc català" han estat altres dels càntics dels manifestants, que han desfilat encapçalats per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; o els populars Pablo Casado i Javier Arenas i el líder del PP a Catalunuya, Xavier García Albiol. El president de C's, Albert Rivera; i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, també han estat a primera fila cantant les consignes mentre que també seguia la marxa, pràcticament en silenci, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa. Dels socialistes catalans també hi havia el secretari segon de la mesa del Parlament, David Pérez, o l'exministre Celestino Corbacho.Rivera, un dels dirigents més aclamats, ha donat les gràcies al president del Govern, Carles Puigdemont, al vicepresident Oriol Junqueras i a la CUP per haver "unit tots els espanyols", mentre que Albiol ja ha advertit que, si el president de la Generalitat fa una declaració d'independència el pròxim dimarts, la resposta del president Mariano Rajoy estarà "a l'altura".La gran manifestació ha estat pacífica, però no exempta d'incidents just en acabar. A l'alçada d'Arc de Triomf, un grup ha escridassat un edifici on lluïen senyeres i estelades als balcons i un home ha acabat llançant un objecte i trencant un vidre. També ha estat agredit un fotògraf aficionat, així com periodistes i equips de TV3.De fet, dues hores abans de la manifestació, un centenar de persones s'ha concentrat davant la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia , convocats per grups ultres, per donar suport als cossos policials de l'Estat. Agents de la benemèrita han sortit a l'exterior per saludar els manifestants i s'han fet fotografies amb ells. L'acció ha estat promoguda per diverses associacions unionistes de caire ultra, com La Falange, Somatemps i la Legión Urbana. Els concentrats han desfilat fins a la Prefectura de la Policia Nacional espanyola a Via Laietana per sumar-se a la mobilització unionista al centre de la ciutat.

