«Puigdemont i Trapero a la presó»: el clam que ha arribat a la Generalitat i el Parlament

Fotos amb la Policia Nacional espanyola durant la manifestació unionista. Foto: Jordi Bes

La pancarta que membres de SCC volien evitar. Foto: Jordi Bes

Barcelona ha viscut aquest diumenge la manifestació més gran de l'unionisme des que Catalunya va iniciar el pols amb l'Estat per celebrar el referèndum independentista . El nombre d'assistents que ha calculat la Guàrdia Urbana, uns 350.000, gairebé multiplica per deu el d'alguna de les marxes més concorregudes fins ara. A més de ser una mobilització sense precedents per la seva dimensió, també ho ha estat per l'exigència molt majoritària a l'Estat per endurir la repressió i castigar amb més fermesa la celebració de l'1-O i la possibilitat d'una declaració unilateral d'independència (DUI).Els manifestants han dut fins al davant mateix del Palau de la Generalitat i del Parlament la demanda més unànime i repetida de la marxa, referida al president català, i en la qual gairebé tot s'ha cridat en castellà: "Puigdemont a la presó". Davant la cambra catalana a algun també se li ha escapat un "Puigdemont al paredón", mentre que a la plaça Sant Jaume també ha ressonat que "Colau i Puigdemont la mateixa cosa són". A més, han reclamat que sigui engarjolat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, perquè consideren que no va actuar com devia l'1-O per evitar el referèndum.La policia catalana s'ha endut algunes de les crítiques més fermes de la jornada, i li han cridat "traïdors". Desenes de manifestants han cantat "On éreu l'1 d'octubre?" i "Aquesta policia no ens representa" mentre els Mossos blindaven el Parlament. I a la Generalitat s'ha repetit una escena similar. Al parc de la Ciutadella, on hi ha la cambra catalana, s'han viscut alguns moments de tensió quan alguns manifestants han clavat cops i puntades de peu contra furgonetes d'antidisturbis de la policia catalana, la qual, però, no ha carregat.Als vehicles policials hi havien enganxats adhesius amb el nom d'Espanya. Els manifestants han remarcat que el seu objectiu és preservar la unitat d'Espanya. "No som fatxes, som espanyols", han insistit. L'actitud davant de la policia catalana contrasta amb la que s'ha vist a la Prefectura de la Policia Nacional espanyola a la Via Laietana, on s'ha cridat "Visca la Policia Nacional" i la "Visca la Guàrdia Civil". En comptes de puntades de peu, la furgoneta de la policia espanyola més a mà dels manifestants tenia flors i una bandera espanyola amb un toro.I els agents que custodiaven l'edifici s'han fet un fart de fer-se fotos i abraçades amb manifestants que els animaven. Alguns estaven visiblement emocionats per les mostres de suport, i és que els manifestants han volgut deixar-los clar que "no esteu sols". A la comissaria hi ha hagut una sortida al balcó inclosa d'un alt comandament que ha saludat la multitud, cosa que li ha merescut una ovació dels assistents. Gairebé tots els balcons restants de la Via Laietana han estat buits o amb càmeres de televisió.Societat Civil Catalana (SCC), l'entitat organitzadora de la marxa, havia encarregat als seus membres impedir a tota costa que apareguessin banderes franquistes, però al principi també han intentat evitar que desaparegués del mapa un lema que consideraven inapropiat perquè es criticava els polítics. "Rajoy y Puigdemont, la mateixa merda són", advertia el cartell que duia la Jessica. El que molestava és que sortia malparat el president del govern espanyol a pocs metres de la capçalera, on hi havia alts càrrecs del PP, Ciutadans i el PSC.La Jessica, que viu a prop de Barcelona, s'ha mantingut ferma i ha evitat que li retiressin el cartell, i finalment SCC se li ha acabat disculpant. "Estem defensant el poble espanyol i el català", ha subratllat la Jessica, la qual no se sent representada pels polítics, ni per uns ni pels altres. Ella només vol que dialoguin. "Volem que s'arreglin les coses", ha reclamat, però els missatges conciliadors no s'han fet un lloc al carrer.La Patricia, de Sant Feliu de Llobregat, mostrava un altre cartell on exigia la dimissió de Puigdemont. "Les coses no s'arreglen a les presons, s'arreglen amb el diàleg", ha subratllat, i no ha deixat d'insistir en la mateixa idea: "Vull solucions, no presons". Malgrat això, el clam perquè Puigdemont acabi a la presó no ha deixat de sonar de fons.Hi està plenament d'acord en Jaime, de Salamanca, i que ha anat amb cotxe fins a Madrid i des d'allà ha agafat un AVE per venir a Barcelona. "Vinc a donar suport als catalans en aquests moments difícils", ha assegurat. En la seva opinió, si Puigdemont opta per la DUI, llavors ha de ser enviat a la presó immediatament. A la ciutat han acudit nombrosos autocars procedents de diversos punts de l'Estat, com els que estaven aparcats al carrer Aragó procedents de Valladolid, Palència i Madrid.Alguns dels lemes independentistes dels darrers dies han tingut la seva rèplica unionista. Així, mentre que a les manifestacions a favor que Catalunya se separi d'Espanya es crida que els mitjans de comunicació espanyols manipulen, en la marxa d'aquest diumenge el focus de les crítiques ha estat TV3. I el cant de "Dónde están las papeletas" ha aparegut a la marxa unionista tunejat amb diverses versions, també en castellà, com "Dónde están los bomberos" o les cassoles, Colau i Trapero. "Dónde está Trapero, os ha dejado solos", han etzibat a la policia.A la manifestació també han acudit nens, com uns que cridaven a la ronda de Sant Pere "Visca Espanya, visca el rei. Visca l'ordre, visca la llei". Ràpidament, però, un dels seus progenitors ha constatat la presència de periodistes, i ha considerat que és millor callar. "Encara ens diran que adoctrinem", ha afirmat. I algun dels assistents ha preferit no sortir a càmera per no ser reconegut, com un home que al mateix carrer demanava als seus amics: "No em graveu, que el meu cap és independentista i em tirarà al carrer".

