Agressions i setge als Mossos, alguns dels incidents de la manifestació unionista

Ataquen TV3 com si en lloc de ser una televisió neutral i objectiva, es dediqués a llepar-los el culet a cada independentista que fa una caqueta a la major gloria del procés. Com si fessin vaga quan ho demanen els independentistes (què pensariem si TVE fes vaga a petició del PP?). Tracten TV3 com si s'hagués passat anys silenciant i negant la existencia d'aquest 60% de catalans que no som independentistes.



S'enfaden per un no res. Per anys de silenci i menysteniment mentre la televisió que paguem entre tots i que presumeix de ser de tots es convertia en cadena transmisora de tota la propaganda independentista amb la excusa de que "es noticia".



Deu ser que son uniòpates, mala gent, botiflers, xarnegos o fins i tot espanyols. Potser, fins i tot, no estan a favor de la in, inde, independencia. O pitjor i tot: pensne diferent i no la volen per a res.



Pobre TV3. De tant ser "la nostra" per als procesistes, ha acabant sent "la dels altres" per al 60% dels catalans.