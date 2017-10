Jimmy Carter, Desmond Tutu i altres líders mundials reclamen diàleg entre Catalunya i l'Estat

El procés català viu el seu moment de major internacionalització. L'estira-i-arronsa entre la Generalitat i el govern de Mariano Rajoy copsa l'actualitat, des de ja fa temps, de més enllà de les fronteres de l'Estat. Els darrers en pronunciar-se ha estat un grup de líders mundials, reunits sota el nom de "The Elders", que es mostren "profundament preocupats" pels recents episodis de violència que s'han viscut a Catalunya fruit de l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant el referèndum. En un comunicat , insten al govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya a dialogar i negociar per arribar a un punt de consens que permeti solucionar aquesta "crisi constitucional".Una desena de líders internacionals com Ban Ki-Moon, Desmond Tutu, Jimmy Carter o Ela Bhatt formen part d'aquest grup independent constituït per Nelson Mandela. Consideren que Espanya ha assolit grans avenços des del 1975 amb la transició democràtica. Aquests resultats, però, s'estan "posant en risc" amb actuacions com les que van protagonitzar els cossos policials diumenge passat.Adverteixen, d'altra banda, que no es poden "subestimar" les possibles repercussions polítiques, econòmiques i socials d'una crisi prolongada. Per això, remarquen que la solució passa per la negociació política i, en cap dels casos, per la "confrontació". Així, demanen expressament als dos executius que fugin "d'un llenguatge i unes accions trencadores".En aquest sentit, el president del grup, l'exsecretari general de les Nacions Unides Kofi Annan, remarca que, pel bé de totes dues administracions, han de trobar "un camí pacífic" que actuiï com a trampolí per sortir d'aquest conflicte.Representen una veu independent, desvinculada de qualsevol nació o institució, que vetlla per la pau mundial. Aquest grup de líders internacionals treballa per garantir que es compleixen els drets humans i els interessos de la humanitat que "tots compartim". Fan bandera del diàleg com la millor eina per solucionar qualsevol problema, sigui quin sigui i tingui l'abast que tingui.

