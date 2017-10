Advocats de Girona presentaran querelles col·lectives per les càrregues de l'1-O

Càrregues policials a Girona Foto: Carles Palacio

La repressió policial de diumenge passat durant la celebració del referèndum passarà pel jutjat. El grup d'advocats voluntaris que assessoren els veïns que l'1-O van rebre càrregues policials a Girona, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis (Gironès), presentaran tres querelles col·lectives -una per cada municipi- per denunciar la violència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Els lletrats animen a totes aquelles persones que han denunciat als cossos de seguretat o tenen previst fer-ho, a sumar-se a aquestes causes conjuntes, ja que d'aquesta manera "no quedarà cap denúncia pel camí".Un dels advocats voluntaris, l'Albert Carreras, argumenta que la denúncia d'un particular pot quedar en un delicte de lesions i no comportaria cap conseqüència. La intenció és sumar el màxim de denúncies a aquestes tres causes i així poder demanar una pena més important, ja que si no, moltes demandes "acabaran en no res". A través d'aquestes querelles col·lectives es pot anar més enllà i demanar responsabilitats als caps operatius i polítics. "La decisió de carregar no la pren un agent, i estava fora de lloc", concreta l'advocat.En principi la feina d'aquest grup d'advocats voluntaris es limitava a donar assessorament fins a l'1-O, però després dels esdeveniments durant la jornada de votació han decidit seguir amb la causa. Els lletrats animen a totes aquelles persones que van ser objecte d'una càrrega policial i vulguin denunciar que es posin en contacte amb ells per tal de poder adjuntar la seva denúncia a la causa. Des de dilluns i fins dimecres atendran a tots els interessats.Els advocats consideren que l'actuació de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil va ser "totalment desproporcionada". Carreras assegura que en 25 anys de professió no havia vist una actuació "tan poc ajustada a la realitat". "Era innecessari carregar d'aquesta manera, va ser cruel", remarca.De moment asseguren que ja han rebut gairebé un centenar de denúncies de veïns dels tres municipis i d'altres on la policia també va actuar. L'advocat ha explicat que per personar-se com acusació particular han de fer-ho sota el paraigua d'una associació o del mateix consistori.A més de la demanda col·lectiva que presentaran els advocats, l'Ajuntament d'Aiguaviva en posarà una independent pels desperfectes materials que els agents van causar durant la seva actuació. A més, també se'ls denunciarà per haver accedit a part de l'edifici on no podien fer-ho, ja que l'ordre judicial no ho especificava.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)