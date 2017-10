​L'unionisme es manifesta a Barcelona per aturar el full de ruta independentista

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, a la manifestació. Foto: Sara González

Una manifestant llançant proclames. Foto: Adrià Costa

L'unionisme es manifesta a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Banderes espanyoles i algunes senyeres a la manifestació d'aquest diumenge. Foto: Adrià Costa

Desenes de milers de persones s'han manifestat a Barcelona. Foto: Adrià Costa.





Una setmana després que prop de tres milions de catalans sortissin al carrer per votar al referèndum de l'1-O malgrat l'ofensiva policial , aquest diumenge l'unionisme ha volgut mesurar la seva força i fer sentir la seva veu al centre de Barcelona. Desenes de milers de ciutadans de Catalunya i d'arreu de l'Estat omplen des d'aquest migdia la plaça Urquinaona i els seus voltants en una protesta convocada per Societat Civil Catalana (SCC) a la qual s'hi ha adherit més d'una vintena d'entitats i partits. La iniciativa compta amb la complicitat del PP i C's, i també amb la presència de dirigents del PSC com el secretari d'Organització, Salvador Illa, i el secretari nacional, Josep Maria Sala. Dirigents del PP com Xavier García Albiol, Enric Millo, Dolors Montserrat o Alberto Fernández Díaz, llueixen una bandera espanyola sobre les espatlles.Sota el lema "Prou! Recuperem el seny", la manifestació crida a aturar el full de ruta independentista, en un missatge clar cap al Govern de Puigdemont que estudia com fer efectiu el resultat del referèndum del passat diumenge. Entre crits de "Catalunya és Espanya", "Puigdemont a la presó" i "Jo també sóc català", així com consignes contra els Mossos i el seu major, Josep Lluís Trapero, la protesta circula per Via Laietana i té previst arribar fins a l'estació de França, on es faran els parlaments. Intervindran el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa i l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell – l'organització va anunciar la presència d'Isabel Coixet però ella ho ha negat La manifestació està encapçalada per una pancarta sostinguda per representants polítics dels partits unionistes com la líder de C's al Parlament, Inés Arrimadas, el president del partit taronja, Albert River, el líder del PP català, Xavier García Albiol, o el delegat del govern espanyol, Enric Millo.En arribar davant la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana, els manifestants han llançat crits de suport al cos policial i s'han fotografiat amb els agents que hi havia a la porta. "Aquesta és la nostra policia", han cridat. Un alt comandament de la policia espanyola ha sortit al balcó i ha estat ovacionat pels assistents. Durant la marxa, també s'han pogut sentir crits contra TV3. "Manipuladora", cridaven els manifestants. La convocatòria de la marxa no ha estat exempta de polèmica , i és que a l'anunci difós en diversos mitjans de comunicació s'ha fet amb una pífia. Enlloc de fer una crida a la "majoria silenciosa", expressió que l'unionisme ha reivindicat repetidament, s'ha apel·lat a la "minoria silenciosa".Dues hores abans de la manifestació, un centenar de persones s'ha concentrat davant la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia, convocats per grups ultres, per donar suport als cossos policials de l'Estat. Agents de la benemèrita han sortit a l'exterior per saludar els manifestants i s'han fet fotografies amb ells.L'acció ha estat promoguda per diverses associacions unionistes de caire ultra, com La Falange, Somatemps i la Legión Urbana. Els concentrats han desfilat fins a la Prefectura de la Policia Nacional espanyola a Via Laietana per sumar-se a la mobilització unionista al centre de la ciutat.

