Susan Sarandon recull el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges 2017

L'actriu i productora de cinema nord-americana Susan Sarandon ha rebut aquest diumenge a la matinada el Gran Premi Honorífic del Festival de cinema de Sitges, previ a la projecció de The Rocky Horror Picture Show dirigida per Jim Sharman. Un guardó que ha rebut per la seva extensa filmografia plena de títols memorables com Thelma i Louise i Pena de mort.Al recollir el guardó, Sarandon ha cantat "Over at the Frankenstein place" del film The Rocky Horror Picture Show. L'actriu ha agraït al Festival de Sitges per invitar-la i als presents al passi de la pel·lícula per esperar molt temps per poder entrar a la sala (l'acte amb la projecció ha arrencat passades les dues de la matinada, quan la projecció estava prevista per la una). "Només us puc dir: 'Don't Dream It Be It'", ha apuntat, fent referència a un dels temes de la cinta de Sharman.El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, ha presentat a l'actriu i l'ha definit com "una gran dama de la interpretació, un mite de Hollywood i del cine". Després de l'entrega del guardó ha arrencat l'espectacle previ a la projecció que ha dut a terme l'actriu Itziar Castro. Una projecció que s'ha convertit en una autèntica festa per part dels espectadors que han omplert la sala Auditori Melià Sitges.En la roda de premsa que va oferir Sarandon el passat divendres va parlar del film The Rocky Horror Picture Show que s'ha projectat aquesta matinada: "No va ser un rodatge tan divertit com sembla", va declarar. "Jo no sabia cantar i em van dir que havia de cantar durant la pel·lícula". A més, Sarandon va relatar que va patir una pneumònia, ja que feia molt fred al set de rodatge. "Era una producció de baix cost i als llocs on m'allotjava era per pocs dies. Va ser un rodatge dur, però també ens ho vam passar molt bé", va assegurar.

