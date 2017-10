Rajoy amenaça amb «mals majors» si no es retira la proposta de DUI

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que "el govern espanyol impedirà que qualsevol declaració d'independència es plasmi en alguna cosa". Així ho ha explicat en una entrevista al diari El País , publicada avui, en la qual Rajoy ha afirmat que Espanya continuarà sent el país de sempre "durant molt temps".Quan queden tres dies perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al Parlament en un ple en el qual es podria declarar la independència, Rajoy ha demanat "al catalanisme pactista i moderat" que torni i que s'allunyi "d'extremistes, radicals i de la CUP".La compareixença de Puigdemont és especialment rellevant, perquè ja està afinant la declaració d'independència . L'entorn presidencial assegura que està "decidit" a proclamar l'estat català per tal d'aconseguir que la mediació internacional es produeixi en un escenari "d'igualtat" entre Catalunya i Espanya.Rajoy ha assegurat que no descarta aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola en absolut, però que abans d'aplicar mesures com aquesta o l'estat d'excepció haurà de parlar, segons es produeixin els esdeveniments a Catalunya, amb les altres forces polítiques."Jo no descarto absolutament res del que diu la llei, el que tinc que fer-ho és al seu temps, que és el més important en aquest moment. El que seria ideal és que no s'haguessin de prendre solucions dràstiques, però per això hi haurien d'haver rectificacions", explica a l'entrevista.El cap de l'executiu ha insistit que Espanya "no es dividirà" i que la "unitat nacional" es mantindrà. "Farem servir tots els instruments que ens dona la legislació. Correspon al govern prendre la decisió i fer-ho en el moment concret. Hem escoltat molta gent. Crec que sabem el que pensen els espanyols. I han de saber que el govern també coneix el que ha de fer", subratlla.Davant de la suposada declaració unilateral d'independència per part del Parlament català la propera setmana, Rajoy ha reiterat que el govern prendrà les mesures que li permeti la llei. "Vull dir una cosa amb absoluta claredat: mentre l'amenaça d'una declaració d'independència no desaparegui del panorama polític serà molt difícil que el govern no prengui decisions", destaca.En aquest sentit, ha demanat que es retiri "amb la major celeritat possible" l'amenaça de la declaració d'independència per evitar "mals majors" com els que han ocorregut després del "simulacre" de referèndum del passat 1 d'octubre. "Aquí veiem les conseqüències econòmiques en els sectors del turisme, en els sectors empresarials. Els mercats comencen a posar-se nerviosos. Com més temps passi sense que es retiri la declaració d'independència, pitjor per a tots. Encara hi són a temps", ha afegit.

