Robert Englund, el mític Freddy Krueger, dona el tret de sortida a la Zombie Walk de Sitges

Una família preparada per la Zombie Walk Foto: ACN

L'actor Robert Englund, que va donar vida al mític personatge de terror Freddy Krueger, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a un dels actes més emblemàtics i populars del certamen de Sitges: la Zombie Walk. L'esdeveniment també s'ha convertit en un homenatge al conegut director George A. Romero, creador de la pel·lícula "La nit dels morts vivents "(Night of the Living Dead) de l'any 1968 i que va morir el passat mes de juliol.La Sitges Zombie Walk ha arrencat aquest dissabte amb desenes de persones disfressades de zombis que han recorregut els carrers de Sitges des de l'ermita de Sant Sebastià. Des de les dotze del migdia, desenes de persones han començat a maquillar-se després d'aconseguir un tiquet gratuït, a la platja de Sant Sebastià fins a les set de la tarda. També s'ha organitzat a partir de les deu a la carpa Movistar+ una marató amb "Seoul Station", "Train to Busan" i "Melanie the girl with all the gifts".Englund, encarregat d'obrir la Zombie Walk, ha presentat al festival "Campfire Creepers: The Skull of Sam" del director francès Alexandre Aja, que forma part de la secció Samsung Sitges Cocoon. La pel·lícula, on actua Englund, és un dels treballs en realitat virtual més destacats de la secció. El certamen ha ressaltat que és la primera sèrie de terror en realitat virtual i amb una visió de 360 graus, que gira al voltant de les històries de por explicades al voltant del foc d'un campament d'estiu. Al film, quan Sam i el seu xicot roben caramels d'un campament abandonat al bosc, es desperten enterrats fins al coll i cara a cara amb el col·leccionista de calaveres.

