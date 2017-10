Valeria Ultra Ballester ha resultat ferida durant la manifestació espanyolista a Palma

En Palma destrozan caseta de l'Ass Sobiranista y agreden a gente (video de @Dignitat_Rebel_ ) pic.twitter.com/HAZwSriGsu — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) 7 d’octubre de 2017

Valeria Ultra Ballester és una de les persones que ha resultat ferides durant la manifestació espanyolista que ha recorregut els carrers de Palma aquest dissabte al migdia. Un dels manifestants li ha obert el cap, segons ella, amb una pedra o un objecte contundent per dir-los "fatxes" per estripar una senyera.Ultra afirma, amb llàgrimes als ulls, que "em resulta perillós, penós i trist que la gent del voltant celebri i aplaudeixi l'agressió". En aquest sentit, ha afegit que no s'ha encarat a ningú, sinó que ha cridat des d'una posició elevada i ha lamentat que l'hagin agredit per pensar diferents. "He anat a moltes manifestacions i "perquè una persona no estigués d'acord amb nosaltres i no hem anat per aquesta persona", ha explicat.La dona ferida està valorant el fet de denunciar-ho perquè veu molt difícil que puguin enxampar el seu agressor però ha assegurat que vol que la gent sàpiga què ha passat durant la concentració, en la qual l'ha agredit i "mentre em sagnava el cap hi havia gent que ho celebrava i aquestes eren els que estaven a la manifestació i defensaven la bandera espanyola", ha afirmat rotundament.La dona ha destacat que a ella no la representen les banderes i que no és independentista ni unionista, "si hagués d'escollir alguna cosa, diria que sóc anarquista". És del pensament que "tot som dignes de viure en aquest planeta".La manifestació espanyola ha acabat amb diferents ferits i una carpa de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca totalment destrossada. A través de les xarxes socials han denunciat que les persones que estaven a la carpa han estat insultades, agredides i han rebut escopinades.

