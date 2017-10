Tres morts en tres accidents de trànsit en només 12 hores

Els serveis funeraris retirant la víctima mortal a Valls Foto: ACN

Cotxes parats arran de l'accident de trànsit de la C-16 aquest dissabte. Foto: NacióBerguedà

Tres persones han mort en tres accidents de trànsit aquest dissabte en menys de 12 hores de diferència. Es tracta de dos motoristes, a Guardiola de Berguedà i a Castelló d'Empúries, així com un vianant atropellat a Valls Un jove de 26 anys ha mort atropellat per un cotxe aquest dissabte a la matinada al polígon industrial de Valls. L'avís del succés s'ha rebut pels voltants de les 05.40 hores al carrer Licoristes, un dels vials del polígon de la capital de l'Alt Camp.Segons les primeres informacions, el conductor del turisme implicat en l'atropellament era amic del finat i, per causes que es desconeixen, l'ha envestit mortalment. Els dos joves havien passat la nit junts en una discoteca propera i un tornava a peu, mentre que l'altre en cotxe.Els Mossos d'Esquadra assenyalen que els primers indicis no apunten a un homicidi dolós sinó a una mort accidental per imprudència. El conductor hauria donat positiu a la prova d'alcoholèmia, segons apunten altres fonts. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat tres dotacions del SEM, una dotació dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Valls.Aquesta tarda han mort dos motoristes en dos accidents. El primer s'ha produït a la C-16 al terme de Guardiola de Berguedà. La víctima és un home de 68 anys i veí de l'Anoia.El sinistre s'ha produït arran de la col·lisió dels dos vehicles, i ha obligat a tallar la via en un sentit de la circulació. Al lloc s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra, així com una ambulància convencional i un helicòpter. Tal com han indicat, es tracta d'un veí de la comarca de l'Anoia i és l'únic ferit de l'accident.Per altra banda, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal a la C-260 al punt quilomètric 39,8 a l’altura de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.13 h.Per causes que encara s’estan investigant, un motorista s’ha accidentat i ha mort. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

