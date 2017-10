Almenys 11 ferits en un atropellament al centre de Londres

Almenys 11 persones han resultat ferides en atropellament al centre de Londres, a tocar del Museu d'Història Natural aquest dissabte. La policia confirma que l'incident és un accident de trànsit i no té relació amb cap tipus d'atemptat terrorista.Segons confirma un comunicat oficial, "l'incident del carrer Exhibition, Kensington Sud no està sent tractat com un incident terrorista". La policia ha explicat que ha rebut el primer avís a les 14.21 hores per una col·lisió a la via pública i que l'accident ha causat 11 persones amb ferides de diferent consideració i nou ja han estat traslladades a diferents hospitals. Entre els ferits hi ha el conductor, que està detingut. La policia confirma que "no corre perill la vida de cap dels ferits".La policia britànica havia negat que tingués relació amb un atac terrorista però ara, no assegura que no es pot descartar cap hipòtesi. Diverses ambulàncies s'han desplaçat a la zona dels fets que ha quedat acordonada.

