«Que se vaya la alcaldesa» i «separatismo es destrucción», a la concentració pel «diàleg» a Badalona

Concentració a Barcelona a favor del diàleg. Foto: @hablemosparlem

Sectors socials vinculats a la tercera via han organitzat aquest dissabte concentracions arreu de Catalunya i de l'Estat a favor del diàleg. Ho han fet alçant la bandera blanca –símbol de la pau però també de la rendició- en concentracions davant dels ajuntaments. Les més nombroses han estat a Barcelona i Madrid però s'han reproduït a bona part de la geografia peninsular.Un dels ajuntaments on hi ha hagut concentracions ha estat Badalona. Allà, tanmateix, les proclames no han estat precisament molt "dialogants". Destaquem els lemes "Que se vaya la alcaldesa", "Alcaldesa dimisión" i "Separatismo es destrucción", segons han explicat persones vinculades a l'Ajuntament com el tinent d'alcalde Josep Tellez. També han assenyalat que la majoria d'assistents estaven vinculats al PSC.Els assistents a la concentració de Barcelona han omplert la plaça Sant Jaume. Hi ha participat Miquel Iceta, primer secretari dels socialistes, després que el partit fes una crida a ser a totes les manifestacions contra la independència, també a la de Societat Civil Catalana . Els "comuns" hi estan representats per Gerardo Pisarello, Janet Sanz i Lluís Rabell, entre altres.El moviment "Parlem/Hablemos" defensa que "és hora de dir que Espanya és un país millor que els seus governants", que "han sembrat l'odi, ens enfronten i ens divideixen" i alhora, assegura que si la societat no intervé, "Espanya es convertirà en un país difícil d'habitar". Per tal d'evitar aquesta situació no desitjada, demanen que el poble faci un pas endavant i que alci la bandera blanca per demanar diàleg i convivència.Els símbols de les concentracions són la bandera blanca, la roba blanca i la manca de banderes de partits, països i estats.

