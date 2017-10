​Isabel Coixet desautoritza Societat Civil Catalana

Hoy , rodaje en el Museo del Prado del documental "Cai Guo Quiang , el espíritu de la pintura" que acompañará la exposición del mismo título que se inaugura el 23 de Octubre en el Prado. Este cuadro de Goya me pone la carne de gallina. Se pintó entre 1820-23 .Tiene dos títulos " Duelo a garrotazos" y " Dos forasteros". Verlo de noche, en la soledad de las salas , estremece. Y verlo en el contexto de este momento histórico, aun mas. Veo que ha salido publicado que estaré en una manifestación el Domingo en Barcelona . No sé de donde ha salido esta información, como tantas que últimamente circulan sobre mí. Estoy atónita , dolida y absolutamente desprotegida. Lo que pienso sobre las cosas está claramente expresado en los artículos que he escrito y firmado. Yo soy alérgica a los debates, a las manifestaciones y a hablar en público. Sencillamente no es lo mío. Soy tímida por naturaleza. Detrás de la cámara, soy feliz. Delante, quiero esconderme. Mi equipo y yo estamos rodando este fin de semana ( un rodaje planeado desde hace cinco meses!) en diversas localizaciones de Madrid. Agradezco las innumerables muestras de apoyo, cariño y comprensión que he recibido estos días. Todo lo demás, como decían en una película de la que no recuerdo el título es whisky barato. Uno de los artículos que escribí hace meses terminaba así "...construir, sumar y amar es infinitamente mejor que destruir, restar y odiar". Sólo pido que los que se manifiesten con las banderas que quieran, el Sábado, el Domingo o cuando sea, lo recuerden. En la medida que podais ayudadme a difundir esto. Gracias.

