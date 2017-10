Mazoni porta a la Mediterrània un particular diàleg musical amb Istanbul

La Fira Mediterrània de Manresa ha acollit aquest divendres al vespre l'estrena del darrer projecte de Mazoni. Es tracta del viatge de retorn del diàleg musical que la banda que lidera Jaume Pla va establir amb un grup de músics d'Istanbul arran de la producció del documental Per primer cop, que es va estrenar a principis d'any al Canal 33. Els tres integrants de Mazoni han compartit l'escenari de la sala Sielu amb cinc musics turcs que han arranjat una desena de temes de la banda catalana. Al llarg del concert, però, també s'han pogut escoltar peces tradicionals turques. En una entrevista amb l'ACN, Jaume Pla –ànima de Mazoni-, ha explicat que només es faran tres concerts d'aquest projecte, que ha definit com un "experiment". Pla ha admès que allò que més l'ha sorprès del treball conjunt amb els músics turcs és "la tranquil·litat amb què s'agafen les coses. Per ells el temps és més dilatat, i es nota en el seu comportament diari, però també a l'hora de fer música".El mes de gener d'aquest any Televisió de Catalunya estrenava el documental Per primer cop, un diàleg musical entre Jaume Pla (Mazoni) i músics d'Istanbul, triats aleatòriament, amb l'objectiu de descobrir si la música és realment un llenguatge universal. L'experiment va consistir en fer arribar la cançó Per primer cop de Mazoni als músics turcs i, sense traduir-los la lletra, ells havien de fer-ne una versió musical cantada amb allò que els suggeria la música i la veu original.Nou mesos després de l'estrena del documental, el projecte s'ha traduït en un concert que s'ha estrenat aquest divendres al vespre a la Fira Mediterrània de Manresa. De fet, el públic només podrà gaudir d'aquest "experiment" musical en tres ocasions: la cita manresana, a l'Auditori de Girona (dissabte 7 d'octubre) i a la Sala Apolo de Barcelona (diumenge 8 d'octubre).En declaracions a l'ACN, Jaume Pla ha explicat que aquest nou projecte és un "viatge de retorn" del diàleg musical que es va establir amb el documental i "ara ho fem a la inversa i els músics turcs venen cap aquí". Per elaborar el concert, Pla ha detallat que s'ha seguit el mateix patró que el documental, que és que els músics turcs arrangin temes de Mazoni. Amb tot, Pla explicat que, en aquest cas, també s'introdueixen peces tradicionals turques amb l'objectiu de "donar-los una oportunitat perquè mostrin la música que es fa allà". El líder de Mazoni admet que la barreja entre la seva música i la turca "encaixa bastant bé".Pel que fa a la tria de les caçons, Jaume Pla ha relatat que "enlloc de triar els temes més coneguts de Mazoni, hem optat per aquells que creiem que encaixarien millor amb la seva manera de fer música". En aquest sentit, Pla ha dit que han escollit cançons "amb pocs acords perquè poguessin introduir-hi melodies més complexes". Alguns dels temes que el públic ha pogut escoltar al llarg del concert són El Riu (de l'àlbum Si els dits fossin xilòfons), Pedres i Vindré com una plaga (de l'àlbum Carn, os i tot inclòs), Fins que la mort ens separi (de l'àlbum que duu el mateix nom que la cançó), o Per primer cop –la cançó que dona nom al documental-.Allò que més ha sorprès Jaume Pla de l'experiència de treballar amb els músics turcs és "la seva tranquil·litat". El músic empordanès considera que "per ells el temps està més dilatat i es nota en com es comporten diàriament, que no van tant estressats, però també a l'hora de fer música". En aquest sentit, Pla ha exposat que "et demanen més temps de cançó per desenvolupar el seu llenguatge musical, no tant per una qüestió d'ego de tenir més minuts per tocar, sinó per poder desenvolupar la idea que estan esbossant".

