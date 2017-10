Kap: «Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos, com vols fer acudits que facin més riure?»

Pla general dels guardonats amb els Premis LiberPress 2017 amb el president de la Diputació de Girona- Foto: ACN.

El guanyador del premi LiberPress 2017, Jaume Capdevila, Kap, ha tret punta de la repressió policial a Catalunya el passat 1 d'octubre. El dibuixant ha fet mofa en relació a l'arribada de milers d'agents de la policia espanyola al Port de Barcelona. "Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos animats com vols fer acudits que facin més riure?", ha ironitzat. L'humorista admet que aquests dies li ha bullit la sang i el llapis però que no s'ha reprimit les idees que tenia per a les seves vinyetes.Kap és un dels distingits en l'edició 2017 dels premis LiberPress. El jurat li reconeix una obra molt ampla i sense fronteres en el camp de l'humor gràfic. Tot i això, Capdevila considera que hi ha altres premiats que s'ho mereixen més per la lluita que fan pels drets i la solidaritat.Entre els onze guardonats destaca el Memorial LiberPress per a Salvador Puig Antich o el premi de Literatura per a Bernardo Atxaga. Una urna i una mà votant rebran, de manera simbòlica, el Gest LiberPress 2017.El lliurament dels LiberPress ha estat marcat aquesta nit a Girona pel context polític català.Per a Jaume Capdevila el que està passant a Catalunya és un fet pràcticament inèdit a la història, ja que ha passat molt poques vegades que el futur d'un país estigui en mans de la seva gent. Per això el dibuixant expressa que "tot el que passi depèn només de nosaltres". Capdevila admet que aquesta realitat pot provocar una sensació de vertigen però no dubta que cal aprofitar-ho.Tot amb una seriositat que Capdevila reconeix fins i tot a les seves obres: "En un món en què tot està excessivament banalitzat, el més revolucionari és ser seriós". Per aquesta raó, Kap espera que les seves vinyetes, més que rialles, deixin al lector pensant en el missatge però també en segones lectures.Jaume Capdevila assegura que Kap és el nom de guerra i que el seu nom real és el d'un senyor que dibuixa. El creatiu és protagonista de vinyetes d'humor als diaris, però aquest divendres ho ha estat també dels lliurament dels premis LiberPress 2017. El jurat li ha atorgat el guardó principal per la seva tasca periodística i perquè és una persona senzilla, bona, republicana, imprescindible i divertida. Un geni teòric i pràctic de l'humor gràfic.No obstant això, Capdevila defuig dels elogis que li ha concedit el jurat. Em trobo insignificant al costat de la resta de premiats, assegura. Kap assenyala que ja coneixia els LiberPress perquè honoren uns valors com la solidaritat i la llibertat. Per a ell, els premis tenen un gran pes perquè distingeixen actituds amb les quals es pot anar pel món.Els LiberPress són un reconeixement a persones d'arreu del món que treballen des de diferents àmbits per la llibertat d'expressió i el respecte a drets fonamentals. Aquest any destaca que el 'Gest LiberPress 2017' serà una urna i una mà votant amb una papereta. El jurat assenyala que qualsevol acte en contra de la utilització de les urnes sol esdevenir un acte antidemocràtic i totalitari.El Memorial dels premis recordarà la figura de Salvador Puig Antich, un reconegut antifranquista que va ser torturat i executat pel règim. Els premis també congreguen representants de Femen (premi LiberPress Catalunya), Bernardo Atxaga (LiberPress Literatura) o Paolo Bianchini (LiberPress Cinema).La llista d'onze premiats la completen les entitats Pallassos sense Fronteres i Greenpace i noms com Roser Rosés, Andrés Vázquez de Sola i Maria Farantouri.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)