09:44 Jaume Capdevila «Kap»: «Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos, com vols fer acudits que facin més riure?». Els guardons LiberPress atorgats ahir a Girona recorden el valor de Puig Antich i converteixen l'urna del referèndum en un símbol.

08:43 VÍDEO «Si ens unim serem el vent»: l'emocionant videoclip sobre la repressió a l'1-O. El grup Erm reapareix després de vuit anys per denunciar la brutalitat policial.

08:12 FOTOS La diferència d'assistents entre les concentracions sobiranistes i unionistes. Les mateixes imatges a Sabadell de les concentracions del 3 i el 6 d'octubre.

07:46 Àngel Ros rebutja condemnar la violència policial de forma oficial. L'alcalde de Lleida ha votat en contra del punt de la moció que instava a reprendre les càrregues de la policia espanyola.

07:25 FedEx aposta per Barcelona en plena ofensiva econòmica contra Catalunya. La multinacional obre un nou centre d’operacions a la Zona Franca.

23:03 Moody’s alerta que la independència tindria un “ampli impacte creditici” per a una àmplia gama d’emissors. L’agència de qualificació de risc opina que Catalunya continuarà formant part del regne d’Espanya.



22:55 La concentració de suport a la Guàrdia Civil aplega unes 200 persones a Manresa. Entre els concentrats hi havia persones que havien arribat de Barcelona i de Saragossa, d'on son els agents desplaçats a la capital del Bages amb motiu del referèndum. Per Pere Fontanals.

22:23 OPINIÓ «Especialistes en errors», l'article de Jordi Bianciotto.



22:22 LA VEU DE NACIÓ El parany de «ni DUI ni 155», l'article de Ferran Casas.

22:08 Montblanc declara persona «non grata» Enric Millo. La capital de la Conca de Barberà considera que el delegat del govern espanyol a Catalunya és un dels principals responsables de la violència emprada en les càrregues policials de l'1-O.

21:50 El 52% dels francesos creu que cal tenir en compte el resultat de l'1-O, segons Le Figaro. Un 79% es mostra sorprès per la reacció policial contra el referèndum i un 52% creu que la independència seria bona per a Catalunya, però un 54% creu que seria dolenta per a França i un 59% que ho seria per a Europa.

21:47 Bayer reclama un "marc polític, econòmic i jurídic estable" per poder mantenir la seva activitat a Catalunya. La multinacional química i farmacèutica alemanya no ha volgut pronunciar-se específicament sobre un possible trasllat arran la situació política oberta pel referèndum de l'1-O.



21:27 La firma de telecomunicacions Parlem es queda a Catalunya "davant la fugida de seus d’empreses". Banc Sabadell, CaixaBank i Gas Natural, entre d’altres, han anunciat que canvien el domicili social.



21:06 C's, PSC, CSQEP i PP responsabilitzen al Govern del canvi de seu d'empreses. Carrizosa, Granados i Albiol afirmen que els trasllats es deuen a la inseguretat jurídica que desperta la DUI, mentre que Coscubiela acusa Junqueras d'"haver menyspreat" el "risc" del procés en l'economia. Informa Roger Tugas.



20:30 «La censura a la Internet catalana ha estat salvatgement desproporcionada durant l’1-O». L’electronic Frontier Foundation, organització en defensa dels drets digitals, assegura que les mesures aplicades pel govern espanyol “estan prohibides per la Declaració Universal dels Drets Humans". Ho explica Karma Peiró.



20:16 Amenaça latent sobre Trapero, Sànchez i Cuixart: la Fiscalia ajorna l'ofensiva per sedició. La investigació contra el major dels Mossos i els presidents d'ANC i Òmnium queda en suspens després que la Guàrdia Civil aporti un atestat relatiu a l’1-O. Informa des de Madrid Isaac Meler.

20:15 Els mediadors catalans insten Puigdemont a «aturar urgentment les decisions que augmentin la tensió». El president es reuneix amb el grup de treball liderat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, que inclou els sindicats majoritaris, acadèmics i dirigents patronals.

19:39 Agents d'unitats d'operacions especials es despleguen a infraestructures clau com El Prat. El ministeri de l'Interior es prepara per evitar que el Govern intenti fer-se amb el control d'infraestructures estratègiques com un dels primers passos després de declarar la independència.

19:35 Presa de contacte «cordial» i sense declaracions dels mediadors catalans amb Puigdemont. El president es reuneix amb el grup de treball liderat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, que inclou els sindicats majoritaris, acadèmics i dirigents patronals. Informa Oriol March.

19:13 Un jutjat de Terrassa investiga els Mossos per «inactivitat» durant l'1-O. Ha obert diligències per un possible delicte de desobediència durant l'obertura dels col·legis electorals. Per Sergi Ambudio.

18:46 ÚLTIMA HORA La Caixa trasllada la seu social a València cinc dies després del referèndum.

18:27 Convoquen per a avui des de Barcelona una concentració de suport a la Guàrdia Civil de Manresa. La convocatòria aclareix que només estaran permeses "banderes espanyoles actuals o sense l'escut, i banderes catalanes". Informa Pere Fontanals.

18:24 Rajoy i Rivera es reuneixen de nou a La Moncloa a les portes d’una setmana decisiva per al procés d’independència. El govern espanyol promet actuar amb “immediatesa” però encara no ha activat obertament l’aplicació del 155.

18:24 Santi Vila i Pablo Iglesias debatran sobre la situació catalana al «Preguntes freqüents» de TV3. El conseller d'Empresa i Coneixement i el líder de Podem han fet crides al diàleg des que es va celebrar el referèndum.

18:03 Ja són 586 les denúncies per agressions de la policia espanyola l'1-O. El Govern va demanar als afectats que posessin els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra.



17:44 L'enorme pífia dels organitzadors de la manifestació unionista de diumenge. Els convocants han publicat un anunci a diversos diaris amb un desastrós error.

17:27 Mas diu ara que Catalunya no està preparada per a la "independència real". L’expresident de la Generalitat expressa en una entrevista al Financial Times que el debat és "com exercir" el dret a l'autodeterminació.

17:20 DOCUMENT Els resultats definitius del referèndum, per comarques i municipis. Consulta quants partidaris del "sí", del "no", els vots en blanc i nuls de cada població.

17:14 El Consell Nacional de les Dones exigeix que s'investiguin els casos d'agressions sexuals en l'actuació policial de l’1-O. Condemna els fets de diumenge passat i demana la dimissió de Rajoy i la destitució de Millo i Diego Pérez de los Cobos.



17:05 ÚLTIMA HORA La participació definitiva en el referèndum s'enfila fins als 2,28 milions. Un 90% va optar pel "sí", mentre que els partidaris del "no" es van quedar en un 7,83%. Per Oriol March.

16:47 L'alcalde de Moià es nega a declarar perquè «és una pèrdua de temps i de recursos». Dionís Guiteras acut sol als jutjats i sense advocat, però finalment n'han d'avisar un perquè era preceptiu. Per Laura Busquets.

16:43 LA BRÚIXOLA El millor camí cap a la independència; per Joan Serra Carné.

16:42 Celrà retira els 2,7 milions d'euros que tenia al Banc Sabadell. L’alcalde Dani Cornellà critica que el banc s'hagi "alineat amb l'Estat" i anima altres consistoris i la ciutadania a seguir l'exemple.

16:41 ÚLTIMA HORA Gas Natural aprova traslladar la seva seu social de Barcelona a Madrid. A la tarda, CaixaBank decidirà si segueix els passos de Banc Sabadell, que ahir va decidir marxar a Alacant.

15:59 L'FMI adverteix que la incertesa a Catalunya pot perjudicar l'economia espanyola. L’organisme financer destaca les "fortes perspectives positives" de l'economia espanyola i l'"exitosa" recuperació econòmica després de la greu recessió.

15:39 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, rebutja trencar el pacte de govern amb el PSC després de la votació de l'1-O: «No veig motius per fer-ho». Així mateix, vol convèncer Pedro Sánchez per presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy. Ho explica Jordi Bes.

15:39 La CUP reclama que el ple declari ja la independència i que la mediació arribi més endavant. El diputat Carles Riera defensa que el poble "ja ha exercit l'autodeterminació" i afirma que Catalunya ha de seure a la taula de diàleg com un actor sobirà més. Informa Roger Tugas.

14:56 La Moncloa titlla d'«històries» les agressions policials durant l'1-O. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, treu ferro a la repressió del referèndum i assegura que "només hi ha un hospitalitzat".

14:50 L'Ajuntament de Barcelona considera un «cop d'estat encobert» la repressió a l'1-O; informa Jordi Bes. El ple exigeix al govern espanyol "reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del referèndum" amb el suport del PDECat, ERC, CUP i l'abstenció de BComú. El consistori també condemna l'actuació policial i reclama la dimissió de Rajoy, Zoido, Millo i Pérez de los Cobos.