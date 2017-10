FOTOS La diferència d'assistents entre les concentracions sobiranistes i unionistes

Quan diuen que són l'autèntica majoria, cal fer alguna cosa per demostrar-ho. De moment, han fet tot el possible per evitar passar per les urnes, que és el millor lloc per comptar quants seguidors té cada proposta. Quan estàs segur de ser més i de tenir raó, no et fan por les urnes. Potser per això els nazis alemanys les van retirar i van empresonar els seus opositors.



D'altra banda, se'ls fa sortir peque els que han fet tants sacrificis per ells, el que han deixat per una estona de veure la tele per sortir a acomiadar amb el famós "a por ellos" als guàrdies que anaven destinats a Catalunya, sàpiguin que la seva lluita ha valgut la pena, que un fa sacrificis per una causa que valgui la pena, però si descobreix que s'ha perdut un episodi del "Sálvame" per quatre gats desagraïts, els engegarà a pastar fang.



El que passa, però, és que no surten perque fins ara poden parlar de "majoria silenciosa". Diumenge veurem què passa.