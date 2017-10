El Servei Català de la Salut haurà de pagar 139.000 euros als pares d'un nadó mort a Tremp

Entrada principal de l'Hospital del Pallars, situat a Tremp. Foto: Arxiu

El Servei Català de la Salut (CatSalut) haurà d'indemnitzar amb 139.000 euros els pares d'un nadó de 18 mesos que va morir el 2010 a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, per una obstrucció intestinal que no va ser diagnosticada. Segons la sentència del Jutjat de Primera Instància número 29 de Barcelona, es tracta d'una situació de "dèficit assistencial".L'any 2014, el jutjat de Tremp va absoldre per la via penal la metgessa que aquella nit va atendre la petita. A partir de la reclamació per via civil que van presentar els seus pares, el cas va arribar al Jutjat de Primera Instància de Barcelona, que va condemnar CatSalut a pagar aquesta quantitat.La família estava de vacances quan, la nit del 26 d'agost del 2010, va portar la seva filla a l'hospital perquè tenia un fort dolor a l'abdomen i havia vomitat el biberó. Després de les primeres exploracions, la doctora va diagnosticar una gastroenteritis i posteriorment un inici de diabetis -que més tard va ser descartat-, però no va realitzar cap prova d'imatges.Set hores després de la seva entrada a l'hospital, la nena va traspassar i l'autòpsia va revelar que la causa de la mort havia estat una invaginació intestinal, una patologia en la que es produeix un bloqueig de l'intestí. Segons la sentència, una exploració inicial adequada i la realització de proves diagnòstiques per imatges podrien haver detectat la dolença.Segons la decisió judicial, l'aparell de raigs X portàtil que era necessari no funcionava des del 29 de juny del mateix any, i durant la reparació ni l'hospital ni el CatSalut van realitzar cap actuació per suplir-lo. La nit del 26 d'agost, la doctora que va atendre la menor va necessitar aquest aparell perquè no va ser possible el trasllat de la pacient fins a un aparell fix. És aquí quan la sentència fa referència al "dèficit assistencial".

