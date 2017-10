El 52% dels francesos creu que cal tenir en compte el resultat de l'1-O, segons «Le Figaro»

El referèndum català ha impactat fortament en l'opinió pública francesa, que es mostra dividida sobre els seus efectes, segons revela un sondeig de Le Figaro entre ciutadans d'aquest estat. Així, un 52% dels enquestes defensa que caldria "tenir en compte" el resultat de l'1-O, atès que "milions de votants es van imposar a la prohibició del poder central per votar i mostrar el seu desig d'independència". Per contra, un 47% ho rebutja, ja que el referèndum "era il·legal i no estava organitzat amb regles democràtiques, cosa que impedia poder votar amb calma".De fet, els simpatitzants de Jean-Luc Mélenchon, d'esquerres, són els que més avalen el resultat del referèndum (64%), just per davant dels de l'ultra Front Nacional (63%), mentre que el desaproven els simpatitzants de l'actual president, Emmanuel Macron (42%), i els del també republicà François Fillon (40%). En tot cas, un 79% dels enquestats està "molt" o "bastant" sorpresos per "la reacció de les forces policials espanyoles davant les persones que anaven a votar".Igualment, per bé que un 52% dels francesos creu que la independència seria bona per a Catalunya, un 54% creu que seria dolenta per a França, un 59% que ho seria per a Europa i un 69% per a Espanya. Un dels temors dels enquestats, de fet, seria que la independència catalana tingués un efecte contagi amb altres nacions sense estat del continent, segons el mitjà.Sigui com sigui, una ajustada majoria del 53% dels francesos estaria a favor de permetre referèndums a les nacions que conformen el seu estat, com Còrsega, Iparralde (el País Basc del nord) o la Catalunya Nord. Un suport molt majoritari entre els simpatitzants del Front Nacional (75%) i els de Mélenchon (65%), mentre que cau fins al 38% entre els partidaris de Fillon i al 31% entre els de Macron.

