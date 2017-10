​L'unionisme es mesura una setmana després de l'1-O

Dues manifestants en una concentració unionista a la plaça Sant Jaume. Foto: Adrià Costa

Tenemos 110 plazas libres para ir al manifestación del domingo a Barcelona info por DM privado. — SCC Madrid (@SCC_Madrid) 5 d’octubre de 2017

Domingo saldrá a la calle la mayoría silenciosa de todos lados menos de Cataluña se ve: pic.twitter.com/cClaVRZmAi — Bernat Castro #Òc (@Berlustinho) 6 d’octubre de 2017

Un participant en una manifestació de la Hispanitat a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Aquest diumenge és el torn de l'unionisme. Els partidaris de fer que Catalunya romangui a Espanya mesuraran forces al centre de Barcelona una setmana després del referèndum de l'1 d'octubre. Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 12.00 h, en la qual s'hi han adherit unes 25 entitats i partits. Comptarà amb la complicitat del PP i C's, i també amb la presència de dirigents del PSC. Els socialistes asseguren que no hi aniran com a organització però han demanat a la seva militància que hi participi activament.La manifestació, sota el lema "Prou! Recuperem el seny", baixarà per la Via Laietana i arribarà fins a l'estació de França, on es faran els parlaments. Intervindran el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa i l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell – l'organització va anunciar la presència d'Isabel Coixet però ella ho ha negat -. La convocatòria de la marxa s'ha fet amb una pífia , i és que a l'anunci que s'ha difós en diversos mitjans de comunicació apareix com a manifestació de la "minoria silenciosa", quan utilitzen reiteradament el concepte de "majoria silenciosa".SCC fa una crida a la Catalunya "silenciada" a sortir al carrer aquest diumenge per dir "prou" al full de ruta independentista, i demana al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no faci una declaració unilateral d'independència (DUI). En la presentació de la marxa , el vicepresident de l'entitat, Álex Ramos, ha lamentat aquesta setmana que hi ha catalans que se senten "exclosos a la seva terra" i ha apostat perquè surtin al carrer en favor del diàleg, la democràcia i la solidaritat.L'entitat es prepara per a la que creu que serà la manifestació més gran que han organitzat mai i volen mostrar que el col·lectiu independentista "hipermobilitzat" i "subvencionat" no representa, en la seva opinió, la majoria de catalans.Una nodrida representació política del PP i Ciutadans acudirà a la marxa. Els populars envien el portaveu del partit al Congrés, Rafael Hernando; el vicesecretari de comunicació, Pablo Casado; i la responsable d'Estudis i Programes, Andrea Levy. A més, ha confirmat la seva presència la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; el líder del PP català, Xavier García Albiol; i l'ex presidenta del partit a Catalunya Alícia Sánchez Camacho. De Ciutadans, hi assistiran el líder del partit, Albert Rivera, i la cap a Catalunya, Inés Arrimadas. El PSC ha cridat a la seva militància a participar-hi . Ho ha fet, per primera vegada, a través d'una carta en la qual el mateix secretari d'Organització, Salvador Illa, sosté que "participar és ajudar per fer de pont i apropar els extrems". Recorda que el partit no hi anirà "com a organització" però, paradoxalment, assenyala com a important que els militants socialistes hi siguin. Al seu judici, donar-hi suport és "la prova inapel·lable de la fortalesa" de les conviccions polítiques dels socialistes, que passen per la "defensa de la democràcia i del diàleg".SCC vol que sigui una manifestació "cívica, pacífica i amb to constructiu" i, per això, han alertat que no es permetran símbols no democràtics i que, si algú els mostra, un servei d'ordre que s'ha organitzat –amb uns centenars de persones- els demanaran que els retirin o els faran fora si s'hi neguen. Per contra, fan una crida a "recuperar la senyera com la bandera dels catalans" i a mostrar també banderes espanyoles i europees.D'entrada, s'han organitzat autobusos per acudir a la manifestació des de diversos punts de l'Estat, segons diverses piulades al Twitter dels darrers dies, si béno ha pogut contactar amb cap de les suposades iniciatives. En paral·lel, diverses associacions unionistes, com Espanya i Catalans i el grup ultra Somatemps, han convocat a les 10.00 h una concentració davant la caserna de Travessera de Gràcia de la Guàrdia Civil, que seguirà fins a la Prefectura de la Policia Nacional espanyola a Via Laietana i després fins al Parlament. L'objectiu és expressar el seu suport als cossos policials de l'Estat.Societat Civil Catalana es va constituir com a associació l'abril del 2014, i es va crear com antítesi de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). La presentació en societat es va fer el dia de Sant Jordi d'aquell any en un acte al Teatre Victòria de Barcelona davant d'unes 1.200 persones. Tot i això, ja feia un parell d'anys que les manifestacions unionistes del 12 d'octubre no eren només les dels ultres a Montjuïc i s'havien començat a celebrar a la plaça de Catalunya, arribant a congregar un màxim de 38.000 persones, segons fonts municipals.No obstant això, les darreres marxes que ja ha organitzat Societat Civil Catalana no han aconseguit acostar-se a aquella xifra d'assistència. Una de les darreres marxes que ha convocat l'entitat es va celebrar el 19 de març amb l'objectiu d'aturar "el cop" del procés català , i hi van acudir unes 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana, i unes 15.000 segons SCC. A la de la plaça Catalunya, coincidint amb el 12 d'octubre de l'any passat , van ser uns 5.000 els manifestants, també a partir de dades de la Urbana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)