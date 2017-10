Fachin: «Si Puigdemont apel·la a la República i al procés constituent, ens hi implicarem»

Albano Dante Fachin, líder de Podem a Catalunya. Foto: Adrià Costa

Albano Dante Fachin, durant l'entrevista a NacióDigital. Foto: Adrià Costa



"El debat que hi ha en el camp independentista sobre la DUI té a veure amb què tothom està veient que s'ha de preservar aquesta gran unitat"

Preservar la unitat del sobiranisme és, diu Fachin, cabdal en aquests moments. Foto: Adrià Costa

"Tots aquells canvis que poden venir no arribaran a Catalunya des de Madrid sinó que s'hauran de conquerir des de Catalunya"

El líder de Podem Catalunya considera que el seu partit ha de fer pedagogia a Espanya. Foto: Adrià Costa

Albano Dante Fachin admet la dificultat del projecte de Podem en aquests moments. Foto: Adrià Costa

"Pedro Sánchez sembla que estigui competint en espanyolisme ranci amb Susana Díaz"

Fachin insisteix que el president Puigdemont té en aquests moments una gran responsabilitat Foto: Adrià Costa

El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin (Bahía Blanca, Argentina, 1976), ha estat un dels dirigents no independentistes durant la campanya del referèndum, en la qual se'l va poder veure en actes de la mà de la CUP, d'ERC i de l'ANC. Ara està a l'expectativa del discurs que farà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per decidir si segueix fent camí al costat de l'independentisme sense renunciar a seguir esperonant el canvi de la mà d'Espanya. En aquesta entrevista ambel també diputat de Catalunya Sí que es Pot defineix el procés constituent i la República com l'argamassa que es va visualitzar l'1-O i el 3-O.- Hem d'estar al Parlament. I hem ser-hi perquè ens escull la gent. Si deixem que el Tribunal Constitucional ja no només dicti sentències sinó que ens digui quan podem estar reunits o no, estem perduts. Jo vindré sempre que em convoqui la presidenta del Parlament.- Jo crec que és un error. Ara, ells sabran quin paper volen jugar en el que està passant. Crec que el paper que estan jugant, més enllà de Miquel Iceta, ni tan sols l'entén la seva gent perquè estem veient alcaldes i diputats socialistes que diuen que s'ha d'anar amb molt de compte. El diputat Ferran Pedret, per exemple, crec que ha explicat com ningú i amb certa honestedat els problemes que representaven les qüestions tècniques, però des del punt de vista polític és molt difícil d'entendre.- Lamentablement no puc dir que estigui decebut perquè el que hem vist en els últims temps marcava ja un camí. És trist. El PSC, com a partit català que té una relació amb un partit estatal, hauria d'estar fent justament al revés: fer entendre als seus homòlegs de la resta de l'Estat el que està passant a Catalunya. Iceta hauria d'estar ajudant a Pedro Sánchez a entendre què està passant aquí i el que veiem és que Iceta és el portaveu del que diu Pedro Sánchez. I això és un problema, ho dic jo com a membre d'una organització estatal que treballa a Catalunya.- Entenc que el president té uns compromisos. Nosaltres no som ningú per dir-li què ha de fer o no. Ell ha assumit un compromís i haurà de veure com el gestiona. Ara bé, sabem que l'independentisme està en un debat sobre si fer la declaració d'independència o no, que és un significant buit. Veiem que certs sectors de l'estat molt contraris, ja no a la independència, sinó al fet que Catalunya assoleixi un nou estatus, s'han agafat a la idea de la declaració unilateral per atacar tota aquella gent que es va manifestar el dia 1 d'octubre. No podem demanar a un president que s'ha compromès amb l'independentisme que renunciï a allò que ell creu i a l'espai polític que representa al carrer. Però entenem que la declaració d'independència es pot convertir en una trampa que els adversaris a què el poble de Catalunya sigui sobirà poden utilitzar en contra del que va passar l'1-O.- Una meravella. Va ser l'inici del procés constituent com a concepte. Jo no sóc independentista, però la nostra gent estava allà. Els pals que es van rebre eren els de l'Estat contra un poble amb les seves diferències. L'1-O es va poder acaronar el procés constituent. Defensant les urnes hi havia gent que va veure en aquell moment quin era el seu costat. Això s'ha de preservar com sigui. Això no vol dir que se'ns pugui demanar a nosaltres que siguem un partit independentista. No té sentit. De la mateixa manera que nosaltres no podem demanar a ningú que renunciï a res. La gent de Podem ha estat amb la gent de l'ANC i d'ERC enganxant cartells. Anaven junts per protegir-se d'una possible detenció per part de la Guàrdia Civil. Això és magnífic, i el debat que hi ha en el camp independentista sobre la DUI té a veure amb què tothom està veient que s'ha de preservar aquesta gran unitat.- Haurem d'escoltar molt atentament cada paraula del president. Estem davant d'un instrument polític en un moment polític molt complex. Veurem fins a quin punt el president veu més poder en una idea de DUI com a interruptor o en una idea de procés constituent com a força popular. Veurem si el president veu i comparteix amb nosaltres aquesta idea que el gran tresor que tenim ara mateix és omplir de contingut el procés constituent.- Que sapiguem, no es votarà res. Però des d'un punt de vista polític, la República catalana està al programa electoral del nostre grup parlamentari, les idees republicanes són part del naixement de Podem i el procés constituent està al nostre programa electoral. Això sí, un procés constituent coordinat però no subordinat. Si hi ha una aposta perquè la unitat tingui cabuda a les properes passes del que hagi de passar a Catalunya, no només hi donarem suport sinó que ens hi implicarem amb tota la nostra força.- Entenem que si hi ha una apel·lació a la República catalana i al procés constituent nosaltres també hem de fer aquest moviment per fer-ho realitat. La idea que Catalunya no pot esperar i que ha de ser ariet és una idea que expliquem a Podem. La plurinacionalitat i el referèndum pactat que tant hem defensat no passaran si Catalunya no empeny. Des de que vam decidir que a l'1-O s'hi havia d'anar, ho vam decidir basats en què tots aquells canvis que poden venir no arribaran a Catalunya des de Madrid sinó que s'hauran de conquerir des de Catalunya. I si hi ha un procés constituent al voltant d'aquesta idea de República catalana no només l'escoltarem sinó que, si és un procés constituent popular com l'imaginem, ens hi implicarem igual que la gent es va implicar per defensar les urnes.- En això tenim responsabilitat els partits que no som independentistes. Hem de fer pedagogia davant la lectura que faci l'Estat. Ho estem dient des de fa temps: hem d'explicar que aquest ariet que és Catalunya ha de ser una oportunitat per a la resta de pobles. Això no ho pot parar ningú, tampoc Puigdemont. Jo al consell ciutadà estatal de Podem, per exemple, explico que és la nostra responsabilitat explicar a la resta d'Espanya què passa exactament a Catalunya.- Quan tens les bases que, a través d'un procés participatiu, diuen que s'ha de participar a l'1-O i surt el secretari general de l'organització dient que ell si fos català no votaria, és veritat que, no jo, si no la militància que ha debatut, sent que no hi ha connexió. I al final hem vist Ada Colau i Xavier Domènech votar. L'important és que aquesta ha estat una lliçó que hem de tenir presents tots plegats: quan s'escolta la gent, la gent no falla.- Podem no li pot dir als catalans que s'esperin. De fet, crec que no ho fa. És una força valenta que va néixer dient que els catalans tenen dret a decidir i van aconseguir un terç del Congrés. Ara toca ser valent un altre cop i dir a la resta de l'estat espanyol que no ha de tenir por, que el procés constituent de Catalunya és en aquests moments una oportunitat per a la resta de l'Estat i que no se li pot dir que esperi. Al contrari, des de la resta de l'Estat l'hem d'encoratjar perquè lluiti. Com a organització els hem d'explicar a la gent de Múrcia que està fent front a la policia que això mateix els hi estan fent als catalans.- És veritat que després de veure Rajoy, el PSOE i el rei algú pot dir que allò que defensa Podem és molt difícil. Que el projecte de Podem es materialitzi és difícil, però és coherent. El que no és coherent és que el PSOE parli de plurinacionalitat i es posi al costat de Rajoy i de la repressió. La coherència, a mig termini, acaba funcionant. També el projecte dels independentistes és enormement complicat, però això no vol dir que hagin de renunciar-hi. No deixen de ser dos projectes emancipadors. Moltes de les coses que volen els independentistes les volem nosaltres per a la resta d'Espanya. Tot i que és veritat que no ens esperàvem aquest tancament de files del PSOE.- Té un problema. És secretari general d'un partit on hi conviu gent com la Núria Parlon i Alfonso Guerra. Va guanyar les primàries demanant la dimissió de Rajoy. Però el PSOE no és Pedro Sánchez, és una institució on hi ha tensions i problemes a tot arreu. És veritat que quan vam escoltar diumenge Pedro Sánchez vam veure que no està a l'alçada social que en teoria el va posar allà. De vegades l'escoltes i sembla que estigui competint en espanyolisme ranci amb Susana Díaz. Té un problema molt greu. Però si el que diu ell fos el PSOE, el nostre projecte tindria un problema enorme. Estic convençut que el que diu Pedro Sánchez no és el que diu tot el partit socialista.- Després de l'1-O hem parlat amb la CUP i amb gent del Govern. S'ha obert un escenari completament nou i és una obligació de tots seure per veure quina és la possibilitat de treballar aquest front democràtic sense demanar a ningú que renunciï a res. No sé com acabarà de quallar, però només pel fet que espais molt diferents tinguin clar que és Catalunya qui té la paraula entén i veuen la gran oportunitat de treballar plegats des de la diferència fa que el president de la Generalitat tingui en aquests moments molta responsabilitat.

