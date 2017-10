L'hora de Carles Puigdemont

1) Tenint en compte: a) la convocatòria aprovada, que preveu exposicions de resultats i perspectives, però no cap votació; b) la tendència d'aquest diari, que acostuma a dir més aviat lo que desitja; c) la demanda dels mediadors; d) la demanda de molta gent, encara que els companys de ruta li demanin el contrari... jo em permetré pendre'm amb una certa filosofia aquestes prediccions. / 2) Si això fes, seria una greu injustícia, de posar per davant els dos milions de catalans que van votar sobre els tres i mig que no ho van fer, i que no ho van fer per una actitud de protesta, per lo injust que era lo que feien. / 3) Si es pren aquesta tràgica decisió, pot portar dies de dol al país, en tots els sentits: personals, polítics, econòmics, de prestigi en el món... / 4) I una cosa, si es diu: proclamem la independència, però l'aplicarem pràcticament d'aquí a sis mesos, si es diu això, tothom es fotrà a riure. /// Finalment, crec que no...