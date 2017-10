C's, PSC, CSQEP i PP responsabilitzen al Govern del canvi de seu d'empreses

Joan Coscubiela, en roda de premsa al Parlament. Foto: ACN

Una desena d'empreses catalanes ha decidit traslladar el seu domicili social fora de Catalunya en els últims tres dies, començant dimarts a la nit per la biofarmacéutica Oryzon Genomics, i seguint-les d'altres com Eurona, Proclinic o les més mediàtiques Banc Sabadell Gas Natural , però també Banc Mediolanum, Dogi, Service Point i Arquia Banca. També s'ho plantegen Codorníu, Freixenet i Catalana Occident. És una estratègia orquestrada pel govern espanyol, que aquest divendres ha aprovat un decret per fomentar el dúmping d'empreses, però C's, PSC, CSQEP i PP n'han responsabilitat aquest divendres el Govern.El portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, ha afirmat que les empreses marxen pels temors que genera el procés independentista, que "només ofereix inseguretat jurídica i incertesa". "Puigdemont i Junqueras s'han carregat Catalunya: primer es van carregar les lleis, després un Parlament que només es reuneix pel que volen, han dividit la societat per la meitat, fan fugir les empreses per la inseguretat jurídica que transmeten...", ha lamentat el dirigent liberal, que ha ha criticat que "les institucions catalanes estan en mans dels colpistes de la democràcia".Al seu torn, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha destacat "la irresponsabilitat que ha portat a aquesta situació d'inseguretat jurídica" i, així, ha asseverat que "el Govern, amb les seves actuacions, està posant en risc els llocs de treball", i ha destacat que el trasllat de la seu d'aquestes empreses s'està donant "només amb la percepció que hi pugui haver una DUI". Segons afirma, les decisions es prenen per la "presa de consciència" d'aquestes empreses de les conseqüències de la independència.Igualment, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha etzibat que s'evidencia que "el capital no té banderes ni fronteres, només interessos" i ha reclamat a les empreses que tinguin en compte que han crescut en un context determinat. Ara bé, també ha criticat la "irresponsabilitat del Govern i especialment del vicepresident català, Oriol Junqueras, que ha negat que algunes decisions polítiques tinguessin conseqüències econòmiques". Així, l'ha acusat d'"haver menyspreat aquest risc".Finalment, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha exigit una compareixença de Carles Puigdemont i Junqueras aquest mateix cap de setmana per "tranquil·litzar" i evitar la "ruptura econòmica i social" anunciant que renuncien al projecte independentista. Ho ha justificat perquè es viu una situació d'"inseguretat" que s'està "estenent com la pólvora" i ha assegurat que té constància que són "desenes i desenes" les empreses que estan demanant informació per tramitar la seva sortida de Catalunya i que hi ha preocupació per part de la població pel que fa als seus estalvis. Sobre això, ha dit que s'han vist "llargues cues" a les oficines de gent demanat informació i fins i tot retirant els seus estalvis –asseverant que hi van haver oficines que es van quedar sense possibilitat d'oferir tot l'efectiu que es demanava-. Ha afegit que no hi ha una situació de "pànic" però sí "un clima de molta preocupació.

