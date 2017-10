«La censura a la Internet catalana ha estat salvatgement desproporcionada durant l'1-O»

L'Electronic Frontier Foundation denuncia la censura a Internet durant l'1-O

Representants de l'Electronic Frontier Foundation amb Jordi Puigneró Foto: Govern

L' Electronic Frontier Foundation (EFF) és l'organització internacional sense ànim de lucre de referència a Internet. Creada als Estats Units en 1990, és reconeguda mundialment per posicionar-se en múltiples conflictes en defensa dels drets digitals, la privadesa dels usuaris i la llibertat d'expressió.El passat mes de setembre, l'EFF ja es va fer ressò de la intervenció del domini .cat , per part de la Guàrdia Civil i el repetit bloqueig de les pàgines web del referèndum. "Expressem màxima preocupació per censurar el contingut d'un domini, i més quan això ha estat una ordre autoritzada per un tribunal". L'organització internacional ha seguit de ben a prop tots els esdeveniments a Catalunya fins a la celebració del referèndum. El passat 4 d'octubre, publicava un nou article: "No hi ha res que justifiqui aplicar la censura espanyola a Internet durant el referèndum" on es fa ressò de les 140 webs tancades i els serveis bloquejats per impedir el recompte de la votació.Aquest divendres, representants de l'EFF s'han trobat amb el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró. Katitza Rodriguez, directora internacional de drets de l'organització ha assegurat "que la censura espanyola a Internet de les últimes setmanes ha estat salvatgement desproporcionada i exagerada". Segons Rodriguez, aquestes accions estan totalment prohibides per l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans i per l’article 10 de la Convenció Europea dels Drets Humans.Durant la reunió, Jordi Puigneró ha fet un relat dels fets de les últimes setmanes, des del tancament de la primera pàgina web relacionada amb el referèndum de l’1 d’octubre; el bloqueig d’accessos a webs per part dels proveïdors de telecomunicacions; la denúncia del Govern davant la Comunitat Europea pels abusos i la censura en matèria d'accés a Internet mitjançant la carta enviada al vicepresident de la Comissió Europea i Comissari en matèria digital, Andrus Ansip; les nombroses citacions judicials a enginyers pel simple fet d’haver clonat una web, etc.A més, Puigneró també ha fet constar davant els representants d’aquest organisme internacional que, en el seu afany per impedir tot allò que tingués a veure amb la celebració del referèndum, l’Estat, “ha realitzat el procés de despublicació i bloqueig d’accés a webs com si es tractés de pornografia infantil o gihadisme”. I ha afegit que “es constaten dubtes en el rigor dels procediments”. Kurt Opsahl, subdirector executiu i conseller general de l’EFF, ha conclòs que “la violació en l’ús d’aquests instruments sembla indiscutible”.

