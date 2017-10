Convoquen per a avui des de Barcelona una concentració de suport a la Guàrdia Civil de Manresa

Segons ha conegut, cotxes particulars i autobusos vindran avui al vespre des de Barcelona fins a Manresa per donar suport a la Guàrdia Civil amb una concentració que es farà sobre les 9 davant de la caserna del cos policial a Manresa. Des de les darreres manifestacions independentistes que van aplegar primer 10.000 persones després 28.000 davant del quartel, l'espanyolisme ha tingut la caserna manresana com a referent de "resistència" a l'embat sobiranista.La convocatòria s'està fent a través de grups de Whatsapp sota el títol de "Convocatòria espontània popular urgent", i tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Local de Manresa tenen previst cobrir-la. A Manresa, però, destí de la concentració, la notícia no ha transcendit entre les formacions unionistes, o si més no, no n'han fet difusió pública.El missatge de convocatòria per Whatsapp fa una crida a sortir amb cotxes particulars des de davant del Col·legi Santa Isabel de Barcelona (junt als FGC de Sarrià) a les 8 del vespre, però els convocants també posaran un autobús per a qui no càpiga en els vehicles privats.El missatge explica que la "petita (sic)" caserna de la Guàrdia Civil de Manresa, diverses famílies "porten mesos sent acosades i amenaçades", patint "escratxes" a les portes de la caserna. És per això que s'organitza aquesta marxa "per donar-los tota la nostra estima i suport".El missatge aclareix que "és una convocatòria ciutadana, de cap associació ni organització", i aclareix que només estaran permeses "banderes espanyoles actuals o sense l'escut, i banderes catalanes", i que tampoc es permetrà cap altre cartell que no sigui el que porten els convocants.

