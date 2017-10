Guàrdies civils d'operacions especials es despleguen a infraestructures clau com el Prat

Agents d'unitats d'operacions especials de les forces i cossos de seguretat de l'Estat han començat a desplegar-se a infraestructures estratègiques de Catalunya com l'aeroport del Prat, segons fonts policials. Com a mínim 150 agents del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil es troben a un hangar del Prat, un dels aeroports de major trànsit aeri a l'Estat, davant la previsió que grups afins a l'independentisme pretenguin prendre el control d'infraestructures com aeroports, ports i fronteres, tal com va afirmar a NacióDigital que caldria fer la diputada de la CUP Eulàlia Reguant.El GAR de la Guàrdia Civil té com a missió, segons les citades fonts, liderar a l'equip que reforçarà la seguretat de la torre de control i el centre de control de trànsit aeri de l'aeroport del Prat. De fet, el GAR està especialitzat en executar operacions que comportin gran risc i requereixin una resposta ràpida.Fonts del Ministeri de l'Interior han reiterat el compromís del govern espanyol de frenar la declaració unilateral d'independència, "sense descartar cap mesura dins de l'estat de dret". Sobre el reforç policial, insisteixen que no s'ha posat un termini límit:"Estaran el temps que sigui necessari", sostenen. Així, el secretari d'estat de seguretat del ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, va visitar dijous agents de la Guàrdia Civil a la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Allà va saludar els agents del GAR i de l'Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS), als quals va traslladar el seu "agraïment i admiració".El ministre va fer el mateix dimecres amb una visita als policies allotjats als vaixells amarrats al Port de Barcelona. "Ens han dit que no podem marxar d'aquí", expliquen fonts policials com a resum d'aquestes visites dels màxims responsables d'Interior. Uns 4.000 agents han anat arribant a Catalunya abans de l'1-O per reforçar la plantilla de gairebé 6.000 agents que ja hi havia.A banda de les paraules d'Eulàlia Reguant, l'ANC ha plasmat als seus documents en els últims anys que a la declaració d'independència de Catalunya haurien de seguir-li accions que visualitzin l'exercici de la sobirania com la presa de control de grans infraestructures i de fronteres, ports i aeroports, a més de la seguretat pública o les comunicacions.

